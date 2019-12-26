Görgüsüz Moroz!

Rusya’nın Karelia Özerk Cumhuriyeti’nde gerçekleşen olayda, Igor Moroz’un lüks cipi, bir kargo helikopterine bağlanarak metrelerce yükseğe çıkarıldı. Daha sonra taşıyıcı halatları serbest bırakılan cip yere çakılınca neredeyse dümdüz oldu.

İKİ YIL PARA BİRİKTİRDİM

Olayı sandalyeye oturup seyreden ve daha sonra yassılaşmış aracın üzerine çıkan blogger, “Bunu neden yaptığımı muhtemelen bana soracaksınız. Bu hayalimdeki arabaydı, iki yıl önce para biriktirerek arabayı satın aldım. Hayal kırıklığına uğramaya başladım, bıktım ve arabayı bu hale getirdim” dedi.

ŞOVA TEPKİ YAĞDI

Sosyal medyada çok sayıda kişi Moroz’a tepki gösterdi. Buna rağmen YouTube’ta 62 bin takipçisi olan Moroz’un videosu kısa sürede bir milyondan fazla kez izlendi.