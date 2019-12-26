Görgüsüz Moroz!
Rusya’da Igor Moroz adlı blogger, 'artık sıkıldığını’ söyleyerek lüks cipini helikopterden attırdı. Yere çakılan milyonlarca lira değerindeki araç hurdaya döndü.
Rusya’nın Karelia Özerk Cumhuriyeti’nde gerçekleşen olayda, Igor Moroz’un lüks cipi, bir kargo helikopterine bağlanarak metrelerce yükseğe çıkarıldı. Daha sonra taşıyıcı halatları serbest bırakılan cip yere çakılınca neredeyse dümdüz oldu.
İKİ YIL PARA BİRİKTİRDİM
Olayı sandalyeye oturup seyreden ve daha sonra yassılaşmış aracın üzerine çıkan blogger, “Bunu neden yaptığımı muhtemelen bana soracaksınız. Bu hayalimdeki arabaydı, iki yıl önce para biriktirerek arabayı satın aldım. Hayal kırıklığına uğramaya başladım, bıktım ve arabayı bu hale getirdim” dedi.
ŞOVA TEPKİ YAĞDI
Sosyal medyada çok sayıda kişi Moroz’a tepki gösterdi. Buna rağmen YouTube’ta 62 bin takipçisi olan Moroz’un videosu kısa sürede bir milyondan fazla kez izlendi.
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