15 Eylül 2019 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 15 Eylül 2019 Pazar 01:24:47
Görgüsüz baklavası
Endonezya’nın başkenti Cakarta’da bir işletmede 24 ayar yaprak altın kaplamalı baklavanın dilimi 1000 dolara (5 bin 600 lira) satılıyor.
Irak kökenli 35 yaşındaki Abdul Rahman L Suud Alhammadi’nin Türk kültürü ve mutfağına duyduğu ilgiden dolayı açtığı işletme müşterilerden yoğun ilgi görüyor. Baklava için gerekli birçok malzemeleri Türkiye’den temin ettiklerini belirten Alhammadi, “Tatlılarımızı da Gaziantep’ten getirttiğimiz baklava ustası pişiriyor. Müşterilerimiz baklavadan çok memnun” dedi.
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