Görgüsüz baklavası

Irak kökenli 35 yaşındaki Abdul Rahman L Suud Alhammadi’nin Türk kültürü ve mutfağına duyduğu ilgiden dolayı açtığı işletme müşterilerden yoğun ilgi görüyor. Baklava için gerekli birçok malzemeleri Türkiye’den temin ettiklerini belirten Alhammadi, “Tatlılarımızı da Gaziantep’ten getirttiğimiz baklava ustası pişiriyor. Müşterilerimiz baklavadan çok memnun” dedi.