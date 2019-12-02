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02 Aralık 2019 Pazartesi 09:17:28 | Son Güncelleme: 02 Aralık 2019 Pazartesi 09:19:10

Gorbaçov’un 90’larda pizza reklamına çıkmasının nedeni belli oldu

Amerikan dış politika dergisi Foreign Policy, Sovyetler Birliği’nin son lideri Mihail Gorbaçov’un 1990’lı yıllarda Pizza Hut reklamında yer almasının nedeninin, kurduğu vakfın çalışması için paraya ihtiyaç duyması olduğunu bildirdi.

Siyaset bilimci ve gazeteci yazar Paul Musgrave, dergi için kaleme aldığı yazıda reklam filminin yaratılış hikâyesini anlattı. Musgrave, Gorbaçov’a reklama çıkma kararı aldıran nedenlerden birinin paraya ihtiyaç duyması olduğunu yazdı.
Riga merkezli Meduza sitesinin aktardığına göre eski Sovyet liderinin iyi bir emekli maaşı vardı, ancak 1994’te Rusya’da yaşanan büyük enflasyondan dolayı Gorbaçov’un o zamanki geliri ayda 2 dolara düştü. Bunun da ötesinde Gorbaçov Vakfı, o zamanki Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin’in muhalifi idi.

Gorbaçov'un iki şartı

Bu arada genişleyen Pizza Hut, Rusya pazarına da girmeyi hedeflemişti. Diğer pizza zincirleriyle olan çetin rekabet reklam kampanyalarına büyük harcamaların yapılmasına neden oluyordu. Gorbaçov’un oyların yalnızca yüzde 0.5’ini aldığı 1996 başkanlık seçimlerinden sonra Pizza Hut, eski Sovyet lideri reklam filmine çıkması için ikna etmek için görüşmelere başladı.

Gorbaçov, reklama çıkmayı iki şartla kabul etti, nihai senaryoyu kendi görüp onaylayacaktı ve objektifin karşısında pizza yemeyecekti. Sonuçta 1997’de yapılan reklam filminde Gorbaçov ile birlikte torunu Anastasya da yer aldı.

Gorbaçov’un reklama çıkması karşılığında aldığı paranın ne kadar olduğu net olarak belirtilmedi. Ancak derginin hesapladığına göre eski Sovyet lideri, 2019 yılının parasıyla yaklaşık 1 milyon dolar almış oldu.

(Sputnik)

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