Google çevirisiyle sığınmacı kabulü

BİNLERCE KİŞİ MAĞDUR

Amerikan medyasında ‘mültecileri ülkeye sokmamak için uygulanan yöntemlerden biri’ eleştirilerine maruz kalan skandal, araştırmacı gazetecilik kuruluşu ProPublica’nın raporuyla ortaya çıkarıldı. Rapora göre, Vatandaşlık ve Göçmenlik Servisi’nin ele geçirilen kurum içi yazışmalarında, diğer arama motorları tarafından sağlanan ücretsiz farklı hizmetlerin kullanılması da teşvik ediliyor. Çeviri programlarıyla yapılan inceleme yüzünden binlerce kişinin mağdur olduğu tahmin ediliyor.