Gollü protesto

ACIMADAN TOP SÜRDÜLER

Meksika Ligi’nde Veracruz ile Tigres arasında oynanan karşılaşma, ilginç görüntülere sahne oldu. Bir süredir paralarını alamayan Veracruzlu futbolcular, yönetimi protesto etmek için başlama düdüğü çalmasına rağmen hareketsiz kaldı. Ancak Tigresli futbolcular durumdan faydalanıp gol attı. 4. dakikada ise fark ikiye çıkarıldı. Veracruzlu futbolcular bu golden sonra maça başlasa da 7. dakikada gelen golle skor 3-0 oldu. Veracruz’da top koşturan Colin-Kazım Richards 90. dakikada attığı golle, maç 3-1 sona erdi.