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01 Ekim 2019 Salı 00:04:07 | Son Güncelleme: 01 Ekim 2019 Salı 00:10:06

Gökdelenlerin arasında süzülen kargo uçağı yürekleri ağza getirdi

Avustralya’da düzenlenen hava şovunda, gökdelenlerin arasından uçan askeri kargo uçağı, izleyenlerin yüreklerini ağzına getirdi. Her yıl düzenlenen hava şovuna katılımın hayli yüksek olduğu açıklandı.

Avustralya'nın Brisbane kentinde her yıl düzenlenen 'Brisbane Air Show 2019'a C-17A Globemaster tipi askeri kargo uçağı damga vurdu. Gökdelenlerin arasından alçak uçuş yapan kargo uçağı, izleyenlerin yüreklerini ağzına getirdi.

O anlar, amatör kameralarca kaydedildi. Yerel medya, C-17A kargo uçağının rotasının daha önceden belirlendiğini ve olası bir acil durumda, ziyaretçilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli önlemlerin alındığını duyurdu.

Avustralya Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin katılımıyla gerçekleştirilen gösteride, FA-18 Super Hornet tipi savaş uçağı da gösteri uçuşu yaptı

DHA

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