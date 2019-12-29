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29 Aralık 2019 Pazar 15:12:35 | Son Güncelleme: 29 Aralık 2019 Pazar 16:41:25

Göçmenlere Yunan mezalimi! İşte dayak görüntüleri

Yunanistan'ın gücü, barbarlığı ve caniliğiyle sadece mazlum insanlara yetiyor. İddiaya göre geçtiğimiz hafta düzensiz göçmenlerden birinin, Yunanistan'da bir sınır görevlisi tarafından arkadaşının darbedilmesi görüntüleri kaydedildi. Görüntülerde, yerdeki düzensiz göçmene "Go back" diye bağıran görevli tekmeyle vuruyor.

Yunanistan sınırında geçen hafta askerler tarafından yakalanan bir grup düzensiz göçmenin Yunan görevlilerce dövülerek zorla geri gönderildikleri, göçmenlerden birinin arkadaşının darbedilmesinin görüntülerini kaydettiği iddia edildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Yunanistan sınır kuvvetleri, kayıt altına alması gerekirken çoğu düzensiz göçmeni Meriç Nehri üzerinden zorla Türkiye'ye gönderiyor.

Bu yıl yakalanan 130 bin düzensiz göçmenin yüzde 55'inin Cenevre Sözleşmesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Birleşmiş Milletler İşkenceye Karşı Sözleşmesi'ne aykırı olarak Türkiye'ye geri itildiği ifade edildi.

Yetkililer, hukuksuz uygulamanın son aylarda arttığını bildirdi.

Zorla geri itilen düzensiz göçmenlerin sınırda çoğunun bitkin ve yaralı olarak bulunduğunu belirten yetkililer, bu yıl en az 5 bin 6 bin civarında düzensiz göçmenin darp kaynaklı rahatsızlıklar nedeniyle hastanelerde tedavi ettirildiğini kaydetti.

GÖRÜNTÜLERE YANSIDI

Hudut birliklerinde görevli askerler, geçen hafta Yunanistan sınırında bir grup düzensiz göçmen yakaladı.

Göçmenler sağlık kontrolleri sonrası İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Düzensiz göçmenler mülakatları sırasında Yunanistan tarafından dövülerek geri itildiklerini iddia etti.

Düzensiz göçmenlerden biri, Yunan sınır görevlisinin arkadaşını döverken görüntüsünü cep telefonuyla kaydettiğini ileri sürdü. Sosyal medyadan da paylaşılan görüntüye göre, yerdeki düzensiz göçmene "Go back (Geri dön)" diye bağıran görevli tekmeyle vuruyor.

YAKALAMALAR ARTTI

Bu arada Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısı konumundaki Edirne'de bu yıl önceki yıllara oranla yakalanan düzensiz göçmen sayısında artış yaşandı.

Edirne'de 2016 yılında 29 bin 670, 2017 yılında 47 bin 731, 2018'de 74 bin 824 düzensiz göçmen yakalanırken bu sene ise aralık ayının son haftasına kadar olan verilere göre 123 bin 377 kişi yakalandı.

AA

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