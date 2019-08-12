Göçmenlere yardım Salvini’yi çıldırttı

İtalya'ya gelen aktör ve insan hakları savunucusu Richard Gere, geçen cuma günü, günlerdir Akdeniz'de güvenli bir liman açılmasını bekleyen yardım gemisi Open Arms'a çıktı. Gere, yardım görevlileriyle birlikte gemideki 121 göçmene gıda malzemesi ulaştırdı.

ŞEYTANLAŞTIRMAYIN



Gere önceki gün de İspanyol sivil toplum kuruluşu Open Arms’la birlikte İtalya'nın Lampedusa Adası’nda bir basın toplantısı düzenledi ve göçmenlerin ‘şeytanlaştırılmasına’ son verilmesi çağrısı yaptı. Gere'in gemiyi ziyareti ve açıklamaları, İtalya'da göçmenlere yönelik ırkçı politikalarıyla bilinen Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini'nin tepkisini çekti.



UMARIM BRONZLAŞIR



Salvini, ünlü aktörün yardım gemisine gitmesi “Umarım bronzlaşır” diyerek alaya aldı. Salvini sosyal medyada da Gere'i hedef alarak, “Salvini kararnamesini eleştiriyorsun da sen kaç tanesini villanda ağırlıyorsun Richard” yazılı bir mesaj paylaştı ve gemideki insanları “özel uçağıyla Hollywood'daki villalarına götürmesini” söyledi.