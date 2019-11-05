"Göçmenler gelirse silahlanırız"

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Göçmenlerin, anakaradaki yerleşim merkezlerine taşınma işlemlerinin engellenmesi için Skydra şehrinde gösteriler düzenlendi. Belediye meclis salonunda toplanan Yunanlar, itirazlarının hükümet tarafından dikkate alınmaması durumunda silahlarına sarılacaklarını duyurdu. Tepki toplayan tehdidin ardından Yunan yetkililer, eleştirileri dikkate aldıklarını ancak göçmenleri her ilde nüfusun yüzde 0,8'ini aşmayacak şekilde yerleştirmeye devam edeceklerini açıkladı.