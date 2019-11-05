"Göçmenler gelirse silahlanırız"
Midilli ve Sisam adalarındaki göçmenlerin anakaraya taşınmasını istemeyen Yunanlar, silahlanma tehdidinde bulundu.
GERİ ADIM YOK
Göçmenlerin, anakaradaki yerleşim merkezlerine taşınma işlemlerinin engellenmesi için Skydra şehrinde gösteriler düzenlendi. Belediye meclis salonunda toplanan Yunanlar, itirazlarının hükümet tarafından dikkate alınmaması durumunda silahlarına sarılacaklarını duyurdu. Tepki toplayan tehdidin ardından Yunan yetkililer, eleştirileri dikkate aldıklarını ancak göçmenleri her ilde nüfusun yüzde 0,8'ini aşmayacak şekilde yerleştirmeye devam edeceklerini açıkladı.
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