Göçmen Krizi: Duvarlar Avrupa’yı Koruyabilecek mi?

Avrupa, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana görülen en büyük göç dalgasıyla karşı karşıya. Suriyeliler için güvenli bölge planına destek vermeyen Avrupa, sınırlarına tel örgüler ve duvarlar örerek kendini korumaya alıyor.

Berlin Duvarı'nın 1989'da yıkılmasının ardından Avrupa'da inşa edilen duvar ve tel örgüler bin kilometreyi geçmiş durumda. Bu rakam Berlin Duvarı'nın 6 katına tekabül ediyor.

Birleşmiş Milletler rakamlarına göre, 21. yüzyılın başında 173 milyon olan göçmen nüfusu 2019'da 272 milyona ulaştı.

Suriye iç savaşıyla birlikte başlayan göç dalgası, 2015'te tırmanışa geçmişti. Avrupa’ya ulaşma hayaliyle yola çıkmışken, cansız bedeni kıyıya vuran 3 yaşındaki Suriyeli Alan Kurdi’nin fotoğrafı sembol haline gelmişti.

Kurdi'nin ölümünün ardından alınan önlemler, ve 2016'da varılan Türkiye-AB anlaşmasıyla Akdeniz’de ölümler azalsa da sonlanmadı. Sadece 2019'da 1098 düzensiz göçmen Akdeniz’de hayatını kaybetti.

Türkiye ise 3,6 milyon Suriyeliye ev sahipliği yaparak, göç krizinin yükünü tek başına üstlenmeye devam ediyor ancak güvenli bölge planına Batı cephesinden destek bulamıyor.

Avrupa ülkeleri, çözüme yanaşmadığı gibi sınırlarını tel örgüler ve duvarlarla kapatarak masum insanların denizlerde ölmesine göz yumuyor.

Peki sınırlarına ördüğü duvarlar Avrupa'yı koruyabiliyor mu? Çözüm ne? Türkiye ne öneriyor, Avrupa ne istiyor?

Anadolu Ajansı, Türkiye'den Akdeniz kıyılarına, oradan da İtalya'ya uzanarak bu soruların yanıtlarını aradı.

AA