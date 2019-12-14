GKRY, Doğu Akdeniz'de BM'den çıkar sağlayamayınca rahatsız oldu

Elizabeth Spehar'in "BM'nin enerji konusunda GKRY ile Türkiye arasındaki ihtilafa müdahil olmayacağı" şeklindeki açıklamasına ilişkin GKRY Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis cevap vererek "Spehar'in açıklamalarını reddediyoruz" ifadesini kullandı.

DOĞU AKDENİZ'DE BM'DEN ÇIKAR SAĞLAYAMAYINCA RAHATSIZ OLDU

Doğu Akdeniz'de BM'den istediğini alamayan Hristodulidis, "Biz, BM'nin uluslararası sistemin koruyucusu olarak uluslararası hukuk ve meşruiyet ihlallerinde net pozisyon alması gerektiğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

(AA)