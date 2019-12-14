GKRY, Doğu Akdeniz'de BM'den çıkar sağlayamayınca rahatsız oldu
BM Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar'in BM'nin Doğu Akdeniz'deki tutumuna ilişkin açıklaması, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni rahatsız etti.
Elizabeth Spehar'in "BM'nin enerji konusunda GKRY ile Türkiye arasındaki ihtilafa müdahil olmayacağı" şeklindeki açıklamasına ilişkin GKRY Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis cevap vererek "Spehar'in açıklamalarını reddediyoruz" ifadesini kullandı.
DOĞU AKDENİZ'DE BM'DEN ÇIKAR SAĞLAYAMAYINCA RAHATSIZ OLDU
Doğu Akdeniz'de BM'den istediğini alamayan Hristodulidis, "Biz, BM'nin uluslararası sistemin koruyucusu olarak uluslararası hukuk ve meşruiyet ihlallerinde net pozisyon alması gerektiğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
(AA)
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