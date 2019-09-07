Gizemli hastalıktan ikinci ölüm

ANİDEN FENALAŞTI

İsmi gizli tutulan kişinin, bir dükkânda elektronik sigara denedikten sonra fenalaştığı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği açıklandı. Yapılan incelemede, ölen kişinin vücudunda esrarın etken maddesi olan THC’ye rastlanıldı. ABD’li yetkililer, elektronik sigaradan kaynakladığı düşünülen ‘gizemli hastalıkla’ ilgili 200 vakanın araştırıldığını duyurmuştu.