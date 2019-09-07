07 Eylül 2019 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 07 Eylül 2019 Cumartesi 00:51:54
Gizemli hastalıktan ikinci ölüm
ABD’de, temmuz ayında elektronik sigaraya bağlı olarak ilk kez bir hastanın hayatını kaybetmesinin ardından ikinci bir vaka daha yaşandı.
ANİDEN FENALAŞTI
İsmi gizli tutulan kişinin, bir dükkânda elektronik sigara denedikten sonra fenalaştığı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği açıklandı. Yapılan incelemede, ölen kişinin vücudunda esrarın etken maddesi olan THC’ye rastlanıldı. ABD’li yetkililer, elektronik sigaradan kaynakladığı düşünülen ‘gizemli hastalıkla’ ilgili 200 vakanın araştırıldığını duyurmuştu.
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