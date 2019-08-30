  • Bist 100
    96718.5
  • Dolar
    5,8279
  • Euro
    6,4033
  • Altın
    284,4990
İstanbul
23 / 29
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Başkan Erdoğan, konuşuyor Başkan Erdoğan, konuşuyor
'Halka' dizisi dijital platformlarda yer alacak 'Halka' dizisi dijital platformlarda yer alacak
Ege Denizi'nde 4,4 büyüklüğünde deprem Ege Denizi'nde 4,4 büyüklüğünde deprem
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Biz yaptırımlara ve gerginliğe karşıyız Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Biz yaptırımlara ve gerginliğe karşıyız
Giryan'a saldırılarını yoğunlaştıran Hafter umduğunu bulamadı Giryan'a saldırılarını yoğunlaştıran Hafter umduğunu bulamadı
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Kızılelma hedefimizden, Turan ülkümüzden vazgeçmeyeceğiz MHP Genel Başkanı Bahçeli: Kızılelma hedefimizden, Turan ülkümüzden vazgeçmeyeceğiz
Selçuk Şahin, Bursaspor yolunda Selçuk Şahin, Bursaspor yolunda
İdlib'de on binlerce sivil rejim ve Rusya'yı protesto etti İdlib'de on binlerce sivil rejim ve Rusya'yı protesto etti
Mersin'de trafik kazası: 4 ölü, 11 yaralı Mersin'de trafik kazası: 4 ölü, 11 yaralı
Taksim Meydanı'nda 'Zafer Haftası Sergisi' Taksim Meydanı'nda 'Zafer Haftası Sergisi'
'Sultanahmet'in 1700 yıllık duvarı: Sfendon' 'Sultanahmet'in 1700 yıllık duvarı: Sfendon'
Japon arkeoloğun Kültepe aşkı Japon arkeoloğun Kültepe aşkı
Su-57'ler F-35'lere alternatif olabilir mi? Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın’dan dikkat çeken detay! Su-57'ler F-35'lere alternatif olabilir mi? Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın’dan dikkat çeken detay!
Tehditler yağdıran mahalle muhtarı günü nezarette bitirdi Tehditler yağdıran mahalle muhtarı günü nezarette bitirdi
Katil İsrail askerleri AA foto muhabirini başından yaraladı Katil İsrail askerleri AA foto muhabirini başından yaraladı
12 Dev Adam'ın Dünya Kupası kadrosu açıklandı! 12 Dev Adam'ın Dünya Kupası kadrosu açıklandı!
Yürek burkan görüntüler! İşten çıkarılan emekçi işçiler İBB önünde Yürek burkan görüntüler! İşten çıkarılan emekçi işçiler İBB önünde
Beşiktaş yöneticisinden golcü açıklaması Beşiktaş yöneticisinden golcü açıklaması
Ahmet Ağaoğlu'nun gruptan çıkmaya inancı tam Ahmet Ağaoğlu'nun gruptan çıkmaya inancı tam
İşten çıkarılan işçiler sıcak güneşin altında İBB önündeki eylemine devam ediyor İşten çıkarılan işçiler sıcak güneşin altında İBB önündeki eylemine devam ediyor
Kan donduran kan davası cinayeti! Herkesin gözü önünde ölmesini beklediler Kan donduran kan davası cinayeti! Herkesin gözü önünde ölmesini beklediler
Müge Anlı kimdir, kaç yaşında? Müge Anlı nereli? Müge Anlı kimdir, kaç yaşında? Müge Anlı nereli?
Mevlüt Erdinç'in Fenerbahçe'ye gidişi Galatasaray'ı karıştırdı Mevlüt Erdinç'in Fenerbahçe'ye gidişi Galatasaray'ı karıştırdı
CHP'nin 31 Mart öncesi seçim vaadi olan 'Ücretsiz okul servisi' için İmamoğlu'nun sözcüsü açıklama yaptı: CHP'nin vaadi Ekrem İmamoğlu'nun değil CHP'nin 31 Mart öncesi seçim vaadi olan 'Ücretsiz okul servisi' için İmamoğlu'nun sözcüsü açıklama yaptı: CHP'nin vaadi Ekrem İmamoğlu'nun değil

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

30 Ağustos 2019 Cuma 18:49:04 | Son Güncelleme: 30 Ağustos 2019 Cuma 18:55:49

Giryan'a saldırılarını yoğunlaştıran Hafter umduğunu bulamadı

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin kontrolündeki Giryan kentine G7 toplantısıyla eş zamanlı saldırı düzenleyerek "Libya'daki en güçlü aktör olduğu" mesajını vermek isteyen Hafter umduğunu bulamadı.

Libya'nın doğusundaki güçlerin lideri Halife Hafter, geçen hafta pazar gününden itibaren Uluslararası Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) kontrolündeki Giryan kentine yönelik saldırılarını artırdı. Saldırılarda ilerleme kaydedemeyen Hafter güçleri, mevzi de kaybetti.

Fransa'da G7 Zirvesi düzenlenirken, Trablus'un güneyinde bulunan Giryan kentine yönelik saldırılarını yoğunlaştıran Hafter güçleri, UMH birlikleri tarafından püskürtüldü. ABD, Fransa, Almanya, İngiltere, İtalya, Japonya ve Kanada'dan oluşan G7 ülkelerine Libya'daki en güçlü aktör olduğu mesajını vermek isteyen Hafter bu saldırılarda umduğunu bulamadı.

G7 Zirvesi'nde Libya'da tüm tarafların katıldığı bir konferans toplanması çağrısı yapılırken, Hafter güçleri ilerleme kaydetmek amacıyla pazar gününden itibaren saldırılarını yoğunlaştırdı. Ancak birçok mevzide UMH güçlerinin karşılık vermesiyle Hafter güçleri, daha önce ele geçirdiği bazı noktalardan da geri çekilmek zorunda kaldı.

HAFTER GÜÇLERİNİN GİRYAN HEZİMETİ

Trablus'u ele geçirme ümidiyle kendisine bağlı güçlere 4 Nisan'da saldırı emri veren Hafter, 5 aylık süreçte dış desteğe ve sivillere yönelik işlediği suçlara sessiz kalınmasına rağmen önemli bir zafer elde edebilmiş değil.

Giryan'a yönelik son saldırılarında ilk kez Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait SİHA'lar kullanan Hafter güçleri bu nedenle çatışmanın başlarında ilerleme kaydederken, UMH birlikleri gelen takviye kuvvetlerle Hafter güçlerinin ilerlemesini durdurmayı başardı.

TERHUNE'DE SALDIRIYI ÖNLEME OPERASYONU

Hafter güçlerinin Giryan'a saldırması, Trablus saldırısı için kullandıkları son nokta olan Terhune kentine operasyon yapmayı planlayan UMH'ye yönelik bir önleyici saldırı olarak değerlendiriliyor.

Ayrıca, Terhune kentinde "Terhune'yi Koruma Kuvvetleri" adında bir birlik oluşturan UMH, Hafter'e bağlı 9'uncu Tugayla karşılaşmayı bekliyor.

UMH birlikleri, 21 Ağustos'ta Hafter güçlerinin Terhune ile Kasr Bin Gaşir ve Trablus Havaalanı arasındaki bağlantıyı kesmek için Kasr Bin Gaşir'in güneyinde Trablus -Terhune otoyolu üzerindeki Es-Sebia beldesinde geniş çaplı bir saldırı başlatmış ve Terhune operasyonunun sinyalini vermişti.

Hafter güçleri ise hem batı hattında yeni bir cephe açmak hem de UMH birliklerinin Terhune'yi kuşatıp destek yollarını kesmesi durumunda güney cephesindeki güçlerinin yıkılmaması için 26 Haziran'da aniden kaybettiği Giryan'ı geri alma arayışında.

YENİ HEDEF: GUT ER-RİH

Hafter güçlerinin Giryan'ı hedef almasının bir diğer nedeni ise kentin yakınlarındaki Gut er-Rih helikopter pistini ele geçirmek.

Gut er-Rih heliportu aslında Giryan'a uluslararası bir havaalanını kazandırmak için başlatılan bir projeydi ancak Hafter kuvvetleri burayı hem asker ve mühimmat nakliyesi için hem UMH güçlerine hava saldırısı düzenlediği SİHA'ları kaldırmak için kullanıyordu.

Söz konusu bölgenin de UMH'nin eline geçmesin ardından Hafter güçlerinin elinde yalnızca Trablus'un 140 kilometre güneyindeki Vatiyye Hava Üssü kalmıştı. Ancak Batı Askeri Bölgesi Komutanı Usame Cuveyli, UMH'nin düzenlediği hava saldırıları sebebiyle buranın da kullanılamaz hale geldiğini duyurdu.

Hafter güçlerinin, Trablus'a hava saldırısı için Zintan'daki pisti kullanması ise şehirdeki güçlerin UMH ile Hafter arasında bölünmüş durumda olması sebebiyle pek mümkün görünmüyor.

GİRYAN KIRSALINDAKİ MÜCADELE

UMH birliklerine karşı geçen hafta pazar günü harekete geçen Hafter güçleri, El-Araban bölgesinden Gut er-Rih'e güçlü bir saldırı başlattı.

Saldırının ilk aşamasında Birleşik Arap Emirliklerine ait SİHA'ların da hava desteği ile Hafter güçleri ilerleme kaydederek birkaç bölgeyi ele geçirdi.

Giryan, Hafter güçlerinin eline geçmek üzereyken, UMH birlikleri Misrata ve Zintan tugaylarının takviyesiyle, El-Meğaribe bölgesindeki mevzilerini sağlamlaştırdı. Hafter'in eline geçen Beni Vezir ve Buzyan köylerinde tekrar kontrolü sağlayan UMH güçleri, Giryan'ın güneybatısındaki, Cundube'ye doğru ilerledi.

Saldırıda aktif kullanılan UMH birliklerine ait SİHA'lar, Hafter güçlerini Giryan'ın güneybatısındaki El-Asabia kentine çekilmeye zorladı.

SİHA'ların, Asabia'daki Hafter güçlerine ait askeri kampı bombalamasından sonra UMH güçleri saldırının başında kaybettiği yerleri geri aldı.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine UMH birlikleri de Burkan el-Gadab operasyonunu başlatmıştı.

AA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ