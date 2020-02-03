Gine'de altın madeninde göçük: Çok sayıda ölü var
Gine'nin Siguiri'ye bölgesine bağlı Norassoba kentinde bulunan madende meydana gelen göçükte çok sayıda kişi enkaz altında kaldı. 8 kişinin cesetlerine ulaşıldı.
Yerel basındaki haberlere göre, Siguiri'ye bağlı Norassoba kentinde yeni açılan madende cumartesi günü maden girişini destekleyen sütunlar çöktü.
Çok sayıda madencinin göçük altında kaldığı olayda, 8 kişinin cesetlerine ulaşıldı.
Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü madende, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.
Aynı bölgedeki başka bir altın madeninde geçen yıl şubat ayında meydana gelen çökme sonucu en az 17 kişi yaşamını yitirmişti.
AA
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