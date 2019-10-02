Geze geze para kazanın

BEŞ KURUŞ HARCAMAYACAKLAR

The Yacht Week isimli firma, “Resmi İçerik Yaratıcısı” pozisyonu için iki kişi aradıklarını duyurdu. Pozisyona seçilecek kişiler, 2020 yılı boyunca hiç para harcamadan dünyayı gezecek. Zorlu bir mülakat sürecinden geçecek adaylar eğer işi alınırsa, yıllık 15 bin sterlin maaş alacak. Ayda yaklaşık 12 bin liraya (104 bin lira) denk gelen maaş alacak kişilerin tek görevi fotoğraf ve video çekerek yazı yazmak olacak. “Dünyanın en iyi işi” başlığıyla açılan pozisyona başvurular 1 Kasım’da bitecek.