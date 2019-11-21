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21 Kasım 2019 Perşembe 10:50:51 | Son Güncelleme: 21 Kasım 2019 Perşembe 10:51:25

Genelkurmay Başkanı Güler'e Pakistan İmtiyaz Nişanı verildi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'e Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi tarafından Pakistan İmtiyaz Nişanı verildi.

Resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Pakistan'a gelen Yaşar Güler'e ülkenin devlet başkanları dışındaki kişilere verdiği en yüksek nişan olan İmtiyaz Nişanı tevdi törenine Pakistanlı sivil ve askeri erkan ile Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul katıldı.

Tevdi töreninde konuşan Alvi, Pakistan-Türkiye ilişkilerinin yıllar içinde güçlü bir stratejik ortaklığa dönüştüğünü, iki ülkenin ortak din, kültür ve mirasa sahip olduğunu kaydetti.

İki ülkenin Malezya'yla birlikte İslamofobiyle mücadele için televizyon kanalı kuracağını kaydeden Alvi, Türkiye'nin zor zamanlarda Pakistan'ın yanında olduğunu, bunun en önemli örneğinin ise Keşmir sorununda verilen destek olduğunu belirtti.

Pakistan ile Türkiye arasındaki savunma alanındaki iş birliğine de değinen Alvi, bu alandaki iş birliğinin artırılması gerektiğini ifade etti.

Alvi, Türkiye'nin Nükleer Tedarikçiler Grubu (NSG) ile Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Yönelik Mali Eylem Görev Gücü (FATF) gibi uluslararası organizasyonlarda Pakistan'ı desteklemesinden dolayı teşekkürlerini iletti.

İki ülke arası ticaretin potansiyelin altında kaldığına değinen Alvi, Türk yatırımcıları özellikle enerji, altyapı ve gıda alanında Pakistan'a yatırım yapmaya davet etti.

Güler ise konuşmasında Türkiye'nin Keşmir konusunda Pakistan'ı desteklemeye devam ettiğini ve Keşmir sorununun Birleşmiş Milletler kararı doğrultusunda çözülmesine ilişkin umudunu koruduğunu söyledi.

Alvi tarafından Güler'e takılan nişan, ülkenin devlet başkanları dışında verdiği en yüksek nişan olma özelliği taşıyor. Pakistanlı ve yabancılara verilen nişan Türkiye'de daha önce eski Genelkurmay Başkanları Yaşar Büyükanıt ve Hilmi Özkök'e de verilmişti.

(AA)

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