Gençler için game over

RESMİ TATİLLERDE ESNEK SAATLER

Son yıllarda giderek artan bilgisayar ve mobil oyun bağımlılığı, özellikle gençleri fiziksel ve zihinsel yönde olumsuz etkilemeye başladı. Bu durumun önüne geçmek isteyen Çin hükümeti, bazı sınırlamalar getirdi. Artık Çin halkı istediği zaman bilgisayar başına oturamayacak. 18 yaşın altındakilerin akşam 10 ile sabah 8 saatleri arasında oyun oyanamaları yasak. Hafta içleri 90 dakika, hafta sonları ve resmi tatillerde ise en fazla 3 saat oyun oynanabilecek.

ŞİRKETLERE YAKIN TAKİP

Yeni kurallar arasında, online oyunlara harcanabilecek ücretlere de sınırlamalar getirildi. 8 - 16 yaş arasındakiler için aylık en fazla 200 yuan (yaklaşık 170 lira), 16-18 yaş aralığındakiler ise 400 yuan (yaklaşık 330 lira) harcayabilecek. Yetkililer, oyun şirketlerin yeni kurallara uyup uymadığının özenle takip edileceğini söyledi. Ülkede geçtiğimiz aylarda da internetten video izleme süresi sınırlandırılmıştı. 53 platforma ‘genç modu’ getirilmiş, 22.00-06.00 saatleri arasında giriş yasaklanmıştı.

Tedavi merkezi kurulmuştu

Oyun bağımlılığının gençler arasında korkutucu boyutlara ulaşması üzerine harekete geçen İngiliz hükümeti, geçtiğimiz aylarda oyunkolikleri tedavi etmek için bir klinik açmıştı. Uzmanlar, 13-25 yaş arasındaki çocuk ve gençlere, bağımlılıklarını nasıl yönetecekleri ve çevrimiçi olarak geçirdikleri zamanı ne şekilde azaltacakları konusunda tavsiyeler veriyor. Ayrıca gençlerin ebeveyni de çocuklarına yardımcı olmaları için bilgilendiriliyor.