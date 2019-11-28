Genç nüfus yok oluyor

DÖRT EYALET BAŞI ÇEKİYOR

Amerikan Tıp Derneği tarafından yayınlanan rapor, gençler hakkındaki korkunç gerçekleri gözler önüne serdi. Rapora göre; 24-34 yaş aralığındaki gençlerin ölüm oranları son 3 yılda hızla arttı. Erken ölümlerin en fazla yaşandığı eyaletler, Ohio, Pennsylvania, Kentucky ve Indiana oldu. Vakaların en çok intihar, aşırı doz, karaciğer rahatsızlığı gibi nedenlerle hayatını kaybettiği belirlendi.

AFYON BAZLI İLAÇ TEHLİKESİ

Ölüm nedenleri arasında, yetkilileri alarma geçiren afyon bazlı ilaç bağımlılığı ilk sıralarda yer alırken, obeziteye bağlı sağlık sorunları ve cep telefonu kullanırken yaşanan otomobil kazaları da rapora dahil edildi. Uzmanlar, ABD'nin sağlık alanına en fazla para aktaran ülkeler arasında olmasına karşın, ortalama yaşam süresinin hızla düşmesinin endişe verici olduğunu belirterek, yetkililerin derhal önlem alması gerektiği uyarısında bulundu.