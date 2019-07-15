Genç fenomenin korkunç sonu

Başta İstanbul olmak üzere birçok büyük kentte son dönemde yaygınlaşarak furya halini alan elektrikli scooter, genç ve başarılı bir girişimcinin ölümüne sebep oldu. Çektiği spor ve seyahat videolarıyla şöhrete kavuşan internet fenomeni Emily Hartridge, kullandığı elektrikli scooter’la Londra’da bir kamyonete çarptı. Metrelerce sürüklenen Hartridge, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.