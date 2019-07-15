15 Temmuz 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 01:42:48
Genç fenomenin korkunç sonu
İngiliz fenomen Emily Hartridge, son dönemde, Türkiye’de de yaygınlaşan elektrikli scooter’la yaptığı kaza sonucu hayatını kaybetti. Emily’nin ölümü hayranlarını yasa boğdu.
Başta İstanbul olmak üzere birçok büyük kentte son dönemde yaygınlaşarak furya halini alan elektrikli scooter, genç ve başarılı bir girişimcinin ölümüne sebep oldu. Çektiği spor ve seyahat videolarıyla şöhrete kavuşan internet fenomeni Emily Hartridge, kullandığı elektrikli scooter’la Londra’da bir kamyonete çarptı. Metrelerce sürüklenen Hartridge, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
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