Genç Amerikalı nesil sosyalizme daha yakın

  • Bist 100
    99838.3
  • Dolar
    5,7400
  • Euro
    6,3636
  • Altın
    274,9050
İstanbul
11 / 18
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
MSB'den Cumhuriyet Bayramı videosu MSB'den Cumhuriyet Bayramı videosu
Rusya Devlet Başkanı Putin'den 29 Ekim tebriği! Rusya Devlet Başkanı Putin'den 29 Ekim tebriği!
Galatasaray yönetimi Onyekuru için harekete geçti Galatasaray yönetimi Onyekuru için harekete geçti
Devletin zirvesi Anıtkabir'de Devletin zirvesi Anıtkabir'de
Max Kruse'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı Max Kruse'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
Güvenlik Uzmanı Ağar: YPG/PKK sahadan çekilmiyor! Harekat olası! Güvenlik Uzmanı Ağar: YPG/PKK sahadan çekilmiyor! Harekat olası!
Teröristlerin kaçarken ateşe verdiği hastane yeniden hizmete girdi Teröristlerin kaçarken ateşe verdiği hastane yeniden hizmete girdi
Fatih Terim Ocak için 2 'yeni transferi' bitirdi bile! Fatih Terim Ocak için 2 'yeni transferi' bitirdi bile!
Eşi ve kızını defalarca bıçakladı, 11 aylık oğlunu boğdu Eşi ve kızını defalarca bıçakladı, 11 aylık oğlunu boğdu
Öldürülen DAEŞ lideri Bağdadi'nin kimliği iç çamaşırındaki DNA'dan kanıtlandı Öldürülen DAEŞ lideri Bağdadi'nin kimliği iç çamaşırındaki DNA'dan kanıtlandı
Radamel Falcao için taraftarları yıkacak iddia Radamel Falcao için taraftarları yıkacak iddia
Genelkurmay arşivlerinden özel Atatürk fotoğrafları Genelkurmay arşivlerinden özel Atatürk fotoğrafları
Çağatay Ulusoy kolları sıvadı! Şimdi de o işe atılıyor Çağatay Ulusoy kolları sıvadı! Şimdi de o işe atılıyor
Dublör kullanıp dolandırdılar! Dublör kullanıp dolandırdılar!
29 Ekim'den önce yaşananlar... Cumhuriyetin ilanına giden süreç nasıl işledi? 29 Ekim'den önce yaşananlar... Cumhuriyetin ilanına giden süreç nasıl işledi?
Derbi galibiyetinin ardındaki sihirli yönetim dokunuşu Derbi galibiyetinin ardındaki sihirli yönetim dokunuşu
Meteorolojiden 3 il için sağanak uyarısı Meteorolojiden 3 il için sağanak uyarısı
Abdullah Avcı inadından vazgeçti, derbide galip geldi Abdullah Avcı inadından vazgeçti, derbide galip geldi
Umut Nayir hukuk bilgisi sayesinde Beşiktaşlı oldu Umut Nayir hukuk bilgisi sayesinde Beşiktaşlı oldu
Diyarbakır annelerinden HDP'ye suç duyurusu: Taktıkları kamerayla desteğe gelenleri fişliyorlar Diyarbakır annelerinden HDP'ye suç duyurusu: Taktıkları kamerayla desteğe gelenleri fişliyorlar
Spor dünyasından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı Spor dünyasından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
Fransa'da cami önünde silahlı saldırı: 2 yaralı Fransa'da cami önünde silahlı saldırı: 2 yaralı
Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor
Musluk hırsızı tutuklandı Musluk hırsızı tutuklandı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

29 Ekim 2019 Salı 07:30:49 | Son Güncelleme: 29 Ekim 2019 Salı 07:31:17

Genç Amerikalı nesil sosyalizme daha yakın

ABD'de yapılan güncel bir araştırma, Y kuşağının yüzde 70'inin, sosyalist bir başkan adayına oy verebileceğini ortaya koydu.

ABD'de yapılan güncel bir araştırma, Y kuşağının yüzde 70'inin, ABD'de sosyalist bir başkan adayına oy verebileceğini ortaya koydu.

Komünizm Kurbanları Anıtı Vakfı tarafından 2 bin 400 Amerikalı ile yapılan "siyasi tercihler" anketinin sonuçları yayımlandı.

Ankette, "Y Kuşağı" olarak tanımlanan 1980-2000 yılları arasında doğan katılımcıların yüzde 70'inin, "Z Kuşağı" olarak tanımlanan 2000 sonrası doğumluların ise yüzde 51'inin kapitalizm karşıtı görüşler ortaya koyduğu kaydedildi.

Öte yandan, ABD'de kapitalizm karşıtlığının geçenki yıla göre yüzde 8 arttığı vurgulanan ankette, "Y ve Z kuşağının" sosyalizm ve komünizmi tehdit olarak algılamadığı ve sosyalist bir başkan adayına oy verebileceği yönünde cevaplar verdiği belirtildi.

Ayrıca ankette, "X Kuşağı" olarak tanımlanan ve 1965-1980 arası doğumluların yüzde 44'ünün sosyalist bir adaya oy verebileceği belirtilirken, 1964 öncesinde doğan katılımcıların sadece yüzde 7'sinin sosyalizm ve komünizm hakkında olumlu görüş bildirdiği vurgulandı.

Bununla beraber, yaşları 38'den büyük olan Amerikalıların yüzde 94'ünün ABD Bağımsızlık Bildirgesi'nin Komünist Manifesto'ya göre özgürlük ve eşitliğe daha fazla değer verdiğine inandığı belirtilen ankette, Y ve Z kuşağının sadece 57'sinin bu konuda aynı fikirde olduğuna dikkat çekildi.

ABD'de 2020 yılında yapılacak başkanlık seçimleri yaklaşırken Demokrat aday adayları Bernie Sanders ile Elizabeth Warren'ın sol eğilimli yaklaşım ve söylemleri giderek daha fazla ilgi çekiyor.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ