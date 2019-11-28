Genç aktör ölüme koştu

ÇEKİMLERDE KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Hemen hastaneye kaldırılan 35 yaşındaki Gao, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Fransız modacı Louis Vuitton'ın ilk Asyalı modeli olarak tanınan aktörün ölümü, ailesini ve hayranlarını yasa boğdu. Tayvan'da doğan ve çocukluğunda ailesiyle Kanada'ya yerleşen genç aktörün cenazesinin, Taipei'ye gönderileceği öğrenildi.