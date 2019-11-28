28 Kasım 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 27 Kasım 2019 Çarşamba 22:37:21
Genç aktör ölüme koştu
Tayvan asıllı Kanadalı aktör ve model Godfrey Gao, 'Chase Me' adlı televizyon programının çekimleri sırasında, koşarken bir anda yere yığıldı.
ÇEKİMLERDE KALP KRİZİ GEÇİRDİ
Hemen hastaneye kaldırılan 35 yaşındaki Gao, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Fransız modacı Louis Vuitton'ın ilk Asyalı modeli olarak tanınan aktörün ölümü, ailesini ve hayranlarını yasa boğdu. Tayvan'da doğan ve çocukluğunda ailesiyle Kanada'ya yerleşen genç aktörün cenazesinin, Taipei'ye gönderileceği öğrenildi.
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