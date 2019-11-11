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11 Kasım 2019 Pazartesi 16:57:27 | Son Güncelleme: 11 Kasım 2019 Pazartesi 16:58:08

Gemilerin hızlarının düşürülmesi zararlı gaz emisyonunu azaltabilir

Gemilerin hızını yüzde 20 düşürmenin, siyah karbon ve azot oksitler gibi zararlı maddeleri yaklaşık yüzde 24 azaltabileceği bildirildi.

Gemilerin hızını yüzde 20 düşürmenin, siyah karbon ve azot oksitler gibi zararlı maddeleri yaklaşık yüzde 24 azaltabileceği bildirildi.

BBC'nin haberine göre, sivil toplum kuruluşu Seas At Risk'in yayımladığı raporda, gemilerin daha yavaş hareket ettikçe daha az yakıt tükettiğine işaret edilerek hızı düşürmenin siyah karbon, kükürt ve azot oksit emisyonunu azaltacağı belirtildi. 

Gemilerin hızının yüzde 20 düşürülmesinin zararlı gaz emisyonunu yüzde 24, gürültü kirliliğini de üçte iki oranında azaltacağı, balinalarla çarpışma riskini yüzde 78 düşüreceği kaydedildi.

Raporda, dünya yük taşımacılığının yaklaşık yüzde 80'ini yapan gemilerin, küresel ısınmaya neden olan sera gazı emisyonunun yaklaşık yüzde 3'üne yol açtığı ifade edildi.

Gemilerin hızını azaltma önerisi, bu hafta Londra'daki Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) toplantısında görüşülecek konular arasında yer alıyor.

Siyah karbon emisyonunu düşürmenin, kutuplardaki ısı artışını sınırlayacağına işaret edilirken, Seas At Risk yetkilisi John Maggs, "Bu büyük bir kazan kazan fırsatı. İklim, insan sağlığı, doğa için kazanç. Potansiyel bir güvenlik kazancı da söz konusu ve denizcilik endüstrisi için de tasarruf sağlarız." ifadelerini kullandı.

Maggs, gemilerdeki uydu vericileri sayesinde hareketleri ve hızlarını izlemenin oldukça kolay olduğunu hatırlatarak "Bu olur mu, olmaz mı bilmiyoruz ancak gemiler gelecekte yavaşlamak zorunda kalacak." dedi.

Birçok nakliye şirketi teklifi desteklerken, Yunan nakliye firması sahibi Ioanna Procopiou da "Uygulama zaman alan prosedürler ve gemi sahiplerinin yatırımını gerektirmez. Yavaş buharlama sadece yakıt maliyetlerini düşürmekle kalmaz aynı zamanda karbondioksit emisyonlarını düşürmenin en etkili aracı olur." diye konuştu.

(AA)

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