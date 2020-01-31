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31 Ocak 2020 Cuma 18:19:03 | Son Güncelleme: 31 Ocak 2020 Cuma 18:19:35

Gazze'de ABD'nin sözde barış planına yönelik protestolar sürüyor

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yüzlerce Filistinli, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırdığı sözde barış planını protesto etti.

Hamas'ın çağrısıyla düzenlenen gösteri kapsamında bir araya gelen Filistinliler, kentteki Büyük Ömer Camisi'nde toplandı.

Camiden çıktıktan sonra Gazze kent merkezine yönelen halk, sözde barış planı aleyhinde sloganlar attı, pankartlar taşıdı.

"Tarih, onları Filistin'i satanların ve Aksa'yı terk edenlerin ortakları olarak yazacak"
Hamas'ın yöneticilerinden Halil el-Hayye, cuma hutbesinde yaptığı konuşmada, tek taraflı barış planı karşısında Arap ve İslam ülkelerinin ciddi ve açık bir tavır takınması gerektiğini belirterek, Filistinlilerin topraklarını savunmaya hazır olduğunu vurguladı.

"Direniş, kırmızı çizgimizdir." diyen Hayye, "silahlarının", kimsenin egemenliğine tabi olmamak olduğunun ve kimsenin bu silahı ellerinden alamayacağının altını çizdi.

Hayye, Filistin'in İslam ümmetinin öncelikli meselesi olamadığına dikkati çekti.

Bazı Arap ülkelerinin büyükelçilerinin, sözde barış planının açıklandığı toplantıya katılmalarından üzüntü duyduklarını vurgulayan Hayye, "Tarih, onları Filistin'i satanların ve Aksa'yı terk edenlerin ortakları olarak yazacak." dedi.

Hayye, "Yüzyılın Anlaşması"nın Filistin'i ve Kudüs'ü yok sayarak, başarısız olduğunu belirtti.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde de cuma namazı sonrasında protestolar düzenlendi.

Trump'ın sözde barış planı
ABD Başkanı Trump, 28 Ocak Salı günü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Sözde barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini söyleyen Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

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