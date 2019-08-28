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28 Ağustos 2019 Çarşamba 12:59:41 | Son Güncelleme: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 13:00:23

Gazze'de 3 polisin öldüğü patlamaların ardından acil durum ilan edildi

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, 3 polisin öldüğü iki ayrı patlamanın ardından Gazze'de acil durum ilan etti.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde dün gece 3 polisin hayatını kaybettiği iki ayrı patlamanın ardından acil durum ilan edildi.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, dün gece iki ayrı polis noktasında yaşanan ve 3 polisin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı patlamaların ardından Gazze'de acil durum ilan edildiği belirtildi.

Patlamaların arkasında kimin olduğuna ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmazken, yerel basındaki iddialara göre patlamalarla bağlantısı olabileceği şüphesiyle çok sayıda kişi güvenlik güçlerince gözaltına alındı.

Öte yandan Sağlık Bakanlığının patlamaların ardından yaptığı yazılı açıklamanın aksine İçişleri Bakanlığının patlamaların arkasında İsrail'in olduğu yönündeki iddialara yer vermemesi dikkati çekti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı dün gece meydana gelen ilk patlamanın ardından yaptığı yazılı açıklamada saldırıdan İsrail'i sorumlu tutmuş, İsrail ise bu suçlamayı reddetmişti. 

"Patlamalar İsrail'e hizmet ediyor" 

Filistinli gruplar, abluka altındaki Gazze'de 3 polisin hayatını kaybettiği patlamaların bölgenin güvenliğini hedef alarak İsrail'e hizmet ettiğini belirtti.

Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum, yaptığı yazılı açıklamada, "Gazze Şeridi'nde meydana gelen şüpheli olaylar sadece işgalcilere hizmet ediyor." ifadesini kullandı.

Filistinlilerin güvenliğinin kırmızı çizgi olduğunu ve İçişleri Bakanlığının Gazze'deki güvenliğin bozulmasına izin vermeyeceğini vurgulayan Berhum, "İşgalcilerin Gazze'de savaş ile gerçekleştiremediğini, hiç kimse bu tür şüpheli bombalamalar yaparak gerçekleştiremez." değerlendirmesinde bulundu.

Filistin Halk Kurtuluş Cephesinin (FHKC) yazılı açıklamasında da saldırılar şiddetle kınanarak, Gazze'deki güvenlik güçlerine her türlü tedbiri alma çağrısı yapıldı.

"Gazze'nin istikrarını bozmayı hedefleyen terör saldırıları"

İslami Cihad Hareketinden yapılan açıklamada ise, "Saldırılar tüm Filistin halkını hedef alan ve İsrail işgaline hizmet eden bir suç eylemidir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, İslami Cihad'ın içeriden gelecek her türlü saldırı girişimi karşısında Gazze'deki güvenlik güçleri ile dayanışma içinde olduğu vurgulandı.

Filistin Demokratik Kurtuluş Cephesi de patlamaların "Gazze'nin istikrarını bozmayı hedefleyen terör saldırıları" olduğuna ve bu tür saldırıların Gazze'nin güvenliğini hedef almak için her yola başvuran İsrail'e hizmet ettiğine dikkati çekti.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, dün gece iki ayrı polis noktasında yaşanan ve 3 polisin yaşamını yitirdiği patlamaların ardından Gazze'de acil durum ilan edildiğini duyurmuştu.

Patlamaların arkasında kimin olduğuna ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmazken, yerel basındaki iddialara göre patlamalarla bağlantısı olabileceği şüphesiyle çok sayıda kişi güvenlik güçlerince gözaltına alındı. 

(AA)

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