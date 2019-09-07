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07 Eylül 2019 Cumartesi 07:56:35 | Son Güncelleme: 07 Eylül 2019 Cumartesi 07:58:25

Gazze en kötü yılını yaşadı

Gazze’de işgalci İsrail’in ablukasının neden olduğu krizin bilançosu ortaya çıkıyor. Gazze Destek Derneği’nin hazırladığı rapora göre, 2018, 13 yıldır devam eden abluka sürecinde en kötü yıl oldu. Dernek Başkanı Alalous, 2 milyondan fazla kişinin dünyadaki en kötü insani durumda yaşadığını söyledi.

Gazze’de İsrail ablukasının bilançosu ortaya çıktı. İstanbul’da Gazze Destek Derneğince “2019 Gazze Şeridi İnsani Durum Raporu” açıklandı. Rapora göre, 2018’in 13 yıllık abluka sürecinde en kötü yıl olduğunu söyleyen Gazze Destek Derneği Genel Müdürü Abdalmajed Alaloul, “Uluslararası kuruluşlara göre 2,13 milyon kişi dünyadaki en kötü insani durumda yaşamaya başladı” dedi.

İNSANİ KRİZ BÜYÜDÜ

Gazze halkının 30 Mart 2018’de barışçıl dönüş yürüyüşlerine çıktığını hatırlatan Alaloul, “İşgal kuvvetleri buna orantısız güç kullanarak karşılık verdi ve sonuç olarak yürüyüşlerin ilk senesinde 270 kişi şehit oldu, 30 bin 714 kişi yaralandı. Bütün bu neticeler zaten var olan sıkıntılara bir yenisini ekledi ve 2018 yılında Gazze’deki insani kriz daha büyüdü” dedi.

SALDIRILAR YIKIM BIRAKTI

Demografi, eğitim, sağlık, barınma gibi alanlarda elde ettikleri verileri açıklayan Alaloul, “13 yıl boyunca saldırılar, arkasında 4 bin 631 şehit 52 bin 140 yaralı bıraktı. 293 bin 702 ev yıkıldı veya hasar gördü. 2 milyon 136 olan nüfus, beş vilayette yaşıyor. Bu nüfusun yüzde 66,2’si mülteci konumunda ve sekiz adet mülteci kampında ikamet ediyor” şeklinde konuştu.

SAĞLIK HİZMETLERİ ÇÖKTÜ

Gazze’de 28 okulun günde iki periyot halinde eğitim verdiğini ifade eden Alaloul, şube başına düşen öğrenci sayısının ilkokullarda 39,5, liselerde ise 38,8 olduğunu açıkladı. Alaloul, 512 bin 758 öğrencinin ihtiyaç sahibi olduğunu ifade etti. İsrail ablukasının sağlık hizmetlerini de çökerttiğini belirten Alaloul, 30 binden fazla hastayı dışarıya sevk etmek zorunda kaldıklarını, 8 bin hastanın ameliyatının ertelendiğini söyledi. Alaloul, “İlaç açığı yüzde 46,2, tek kullanımlık tıbbi malzeme açığı yüzde 27,3, laboratuvar malzemeleri açığı yüzde 58, bozuk cihaz sayısı 350, kanser hastası sayısı 8 bin 515, her 100 binden 635 kişi kronik hasta, bin 063 kişi ise bulaşıcı hastalığa yakalanmış durumda” ifadeleriyle sağlık sektörünün yaşadığı krizi ortaya koydu.

YARDIMLARLA YAŞIYORLAR

Alaloul, Gazze’de yoksulluk sınırının altında yaşayanların 1 milyon 132 bin 153 kişi, aşırı yoksulluk yaşayan kişi sayısının da 704 bin 925 olduğunu belirterek, ailelerin yüzde 86,1’inin yardımlarla geçindiğini söyledi.

İŞSİZLİK REKOR SEVİYEDE

Ambargo nedeniyle işsizliğin de rekor seviyelere ulaştığını ifade eden Alaloul, genel işsizlik oranının yüzde 52, gençler arasındaki işsizlik oranının ise yüzde 71 olduğunu ifade etti. Alaloul, şöyle konuştu: “Gazze hükümeti memurları maaşlarının yüzde 40’ını, Ramallah memurları ise yüzde 50’ini alabiliyor. Fabrikaların yüzde 59’u kapandı. İşçilerin yüzde 70’i işlerini kaybetti. Elektrik kesintileri günde ortalama 17,4 saat, elektrik enerjisi açığı yüzde 70.”

Harekete geçilmeli

Alaloul, Birleşmiş Milletler’e (BM) göre Gazze Şeridi’nin 2020’den sonra “yaşanılmaz bir yer” olacağını ifade ederek, “İlgili tüm tarafları bu krizin sona erdirilmesine yönelik sorumluluklarını üstlenmeleri için çağrı yapıyoruz. İslam İşbirliği Teşkilatı, Arap Birliğinin harekete geçmesini bekliyoruz ki Gazze’deki durum bitsin. İnsani kuruluşların yardımlarını Gazze Şeridi’ne göndermelerini bekliyoruz.” diye konuştu.

2 çocuğu daha katletti

Son bir yıldır barışçıl gösterilere düzenlediği saldırılarla 200’den fazla Filistinliyi şehit eden İsrail dün de çocuk yaştaki 2 kişiyi katletti. Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl “Büyük Dönüş Yürüyüşü” gösterilerine yapılan saldırıda Ali Sami el-Eşkar (17) ile Halid El Rebai (14) şehit oldu. İsrail askerlerinin açtığı ateşle 38’i gerçek mermi ile olmak üzere 66 Filistinli de yaralandı.

KİN TOHUMU EKTİ

Yeni öğretim yılının başlangıcında ilkokulları ziyaret eden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu 1. sınıflara işgal sözü verdi. Elkana şehrindeki bir devlet okulunu ziyaret eden Netanyahu, Batı Şeria’da İsrail yerleşim yerlerini ve işgali genişletme sözü verdi. Netanyahu “Yahudi egemenliğini İsrail toprağı ve İsrail Devleti’nin bir parçası olarak tüm topluluklara uygulayacağız” ifadesini kullandı.

(YeniŞafak)

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