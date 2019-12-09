Gazze’deki Amerikan hastanesine karşı Türk hastanesi faaliyete geçecek

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, hükümetinin haftalık kabine toplantısında yaptığı açıklamada, "Suriye’de Amerikan ordusu tarafından yönetilen ve Gazze Şeridi’ne transfer edilen hastaneye yanıtımız Türkiye tarafından finanse edilen hastaneyi faaliyete geçirmek olacaktır.” dedi.

Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi’nin faaliyete geçirilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirten Iştiyye, "Hemen çalışmaya hazır olan hastanenin işletme giderlerini karşılamak için Türkiye'deki dostlarımızla anlaşmanın son aşamasındayız. " ifadelerini kullandı.

HAMAS'IN HASTANELERE İLİŞKİN AÇIKLAMASI



Öte yandan Gazze Şeridi’ni yöneten Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas’ın Sözcüsü Fevzi Berhum ise Iştiyye’ye cevaben yaptığı yazılı açıklamada, "Hamas’ın her zaman söylediği gibi Filistin yönetimi, Gazze sağlık sektörüne ambargo planının bir parçası olarak 2017 yılında Türk hastanesinin işletmesini almasına rağmen faaliyete geçirmeyen taraftır.” ifadelerini kullandı.

Berhum, Amerikan hastanesinin kurulmasını savunduğu açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:

"Uluslararası (Amerikan) sahra hastanesinin kurulması onayı, ara bulucuların da önerisiyle, haksız ablukanın neden olduğu acıları hafifletmek, Gazze Şeridi'ndeki insanlarımıza karşı Filistin yönetiminin ve Siyonist devletin uyguladığı yaptırımı hafifletme amacıyla verildi."

Amerikan Sahra Hastanesi, Mısır ve BM ara buluculuğunda İsrail ile Filistinli gruplar arasında yapılan mevcut güvenlik anlaşması çerçevesinde Amerikalı Friend Ships Uluslararası Sağlık Yardım Örgütü tarafından inşa ediliyor.

Filistin yönetimi, Hamas’ın geçen ay verdiği onayla Gazze Şeridi’nde çalışmalarına başlanan hastaneye, söz konusu Amerikalı örgüt kendileriyle koordinasyon sağlamadığı gerekçesiyle şiddetle karşı çıkıyor.

TİKA tarafından, "Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesi" ismi verilen ve yaklaşık 62 milyon dolar maliyetle yapılan Gazze Şeridi'ndeki hastane de "Filistin'in en büyük ve modern hastanesi" unvanına sahip. 180 yatak kapasiteli hastane, 10 bloktan oluşuyor.

AA