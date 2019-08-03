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03 Ağustos 2019 Cumartesi 09:31:39 | Son Güncelleme: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 09:58:23

Gazetecileri Destekleme Komitesi: İsrail, Kudüs ve Gazze'de 3 gazeteciyi yaraladı

İsrail'in, Kudüs ve Gazze'de cuma günü düzenlenen gösterileri takip sırasında 3 gazeteciyi yaraladığı bildirildi.

Gazetecilere Destek Komitesi Başkanı Salih el-Mısri tarafından yapılan açıklamada, "Cuma günü Kudüs'te ve Gazze'deki gösterileri takip sırasında 3 gazeteci İsrail askerleri tarafından saldırıya uğradı" ifadeleri yer aldı. 

Gazze'deki haber takibi sırasında basın mensuplarına yönelik saldırlara ilişkin Mısri, "İsrail Mart 2018'de Büyük Dönüş Yürüyüşleri'nin başlamasından bu yana 2 gazeteciyi öldürdü, 353 gazeteciyi ateş açarak ya da gaz ile yaraladı" değerlendirmesinde bulundu.  

Gazetecilerin hedef alınmasındaki ısrarın, Büyük Dönüş Gösterileri'ni takibe engel olunmak niyetiyle planlı olarak gerçekleştirildiği vurgulandı.  

Mısri açıklamasında şu bilgilere yer verdi:

 "İsrail kuvvetleri, Kudüs'ün Vadi el-Hıms bölgesindeki gösterileri takip eden AP muhabiri İyad Hamed'e saldırarak ayağını kırmıştır. Öte yandan Gazze'deki Büyük Dönüş Yürüyüşü'nü takip eden yerel bir gazetenin muhabiri olarak görev yapan Usame el-Kahlut gerçek mermiyle, Çin resmi ajansı Xinhua adına çalışan Hatim Ömer ise plastik mermiyle ayaklarından vurulmuştur." 

Gazze'deki Büyük Dönüş Gösterileri sırasında dün İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu 24'ü gerçek mermiyle olmak üzere toplam 49 kişi yaralandı.  

Batı Şeria'daki Filistinliler, son dönemde artan hukuk dışı yıkımlar nedeniyle İsrail'i protesto ederek dünyaya seslerini duyurmak istiyor. 

Gazze'deki Filistinliler ise 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor. 

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor. İsrail askerlerinin bir yılı aşkın süredir devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde şu ana kadar 200'den fazla Filistinli şehit oldu. 

AA

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