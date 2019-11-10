Gazeteciler sıkıştırdı, başkan topukladı
Şili'de geçtiğimiz ay metro ücretlerine yapılan zam nedeniyle hükümet karşıtı eylemler başlamış, protesto gösterilerinde 23 kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi yaralanmıştı.
SOSYAL MEDYA YIKILDI
Ortalığın savaş alanına döndüğü olaylar hakkında birçok politikacı görüşlerini dile getirmişti. Onlardan biri olan Providencia Belediye Başkanı Evelyn Mathei de, iktidarın krizi yönetmekte hatalar yaptığını söylemişti. Önceki gün sokakta yürüyüş yaptığı sırada gazetecilerin eylemlerle ilgili soru yağmuruna tuttuğu 65 yaşındaki başkan, çareyi koşarak kaçmakta buldu. O anların görüntüleri kısa sürece sosyal medyada gündemine oturdu.
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