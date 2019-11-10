Gazeteciler sıkıştırdı, başkan topukladı

SOSYAL MEDYA YIKILDI

Ortalığın savaş alanına döndüğü olaylar hakkında birçok politikacı görüşlerini dile getirmişti. Onlardan biri olan Providencia Belediye Başkanı Evelyn Mathei de, iktidarın krizi yönetmekte hatalar yaptığını söylemişti. Önceki gün sokakta yürüyüş yaptığı sırada gazetecilerin eylemlerle ilgili soru yağmuruna tuttuğu 65 yaşındaki başkan, çareyi koşarak kaçmakta buldu. O anların görüntüleri kısa sürece sosyal medyada gündemine oturdu.