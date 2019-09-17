17 Eylül 2019 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 17 Eylül 2019 Salı 00:03:23
Game Of Thrones’a 10 ödül
Televizyon yapımlarına verilen en prestijli ödül olan Emmy öncesi, 'Yaratıcı Sanatlar Emmy Ödülleri’, geçtiğimiz gün ABD’de sahiplerini buldu.
HER DALDA BİR NUMARA
Final sezonuyla büyük eleştiri alan Game of Thrones (Taht Oyunları), ses düzenleme, görsel efekt, kostüm, makyaj, dublör koordinasyonu, tasarım, müzik kompozisyonu, oyuncu seçimi, üstün ses ve fotoğraf düzenleme dallarında, 10 Emmy ödülü kazandı. Dizinin hayranları son sezonun yeniden çekilmesini istiyordu.
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