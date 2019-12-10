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10 Aralık 2019 Salı 14:41:18 | Son Güncelleme: 10 Aralık 2019 Salı 14:42:06

Gambiya'nın Myanmar'a açtığı dava görülmeye başlandı

Gambiya'nın, "Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırımın soruşturulması"na yönelik Myanmar'a karşı Uluslararası Adalet Divanında (UAD) açtığı dava görülmeye başlandı.

Merkezi Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan  Uluslararası Adalet Divanında (UAD) açılan davayla ilgili 10-12 Aralık'ta yapılacak duruşmalarda, Gambiya'nın tedbir kararı talepleri ve Myanmar'ın itirazları dinlenecek.

UAD'deki duruşmanın ilk gününde, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) adına Arakanlı Müslümanlara yapılan soykırım nedeniyle Myanmar'a karşı dava açan Gambiya tarafı, divana tedbir kararı taleplerini bildirecek.

Gambiya, Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırımın ve vahşetin derhal durdurulmasını talep ediyor.

Gambiya'nın tedbir talepleri arasında Myanmar'ın soykırıma yönelik delilleri yok etmesinin önüne geçilmesi ve soykırımın önlenmesine yönelik aldığı tedbirlerin düzenli olarak raporlanması da bulunuyor.

UAD'de, Myanmar Devlet Başkanı Aung San Suu Çi başkanlığındaki bir ekip Gambiya'nın taleplerine yarın itiraz edecek.

Myanmar'ın Arakanlı Müslümanlar aleyhine "insanlığa karşı suç işlediğini" tespit eden ve bununla ilgili 2010'da İrlanda Üniversitesine bağlı insan hakları merkezi tarafından yayımlanan bir raporun hazırlanmasına liderlik eden soykırım uzmanı Kanadalı hukukçu Prof. William B. Schabas'ın, duruşmada Myanmar'ı savunması davada dikkat çeken noktalardan biri olarak öne çıkıyor.

Esasa ilişkin kararın 1-2 yıl sürebilecek olması sebebiyle UAD'nin tedbir kararını kısa bir sürede vermesi bekleniyor.

Merkezi Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan UAD, Birleşmiş Milletler (BM) anlaşmaları ile uluslararası anlaşmalara konu olan sorunların çözümü konusunda BM yargı organı olarak görev yapıyor.

Gambiya soykırımın soruşturulması için UAD'ye başvurmuştu

Gambiya, İİT adına, 11 Kasım'da Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırımın soruşturulması için UAD'ye başvurmuştu.

Diğer yandan, Lahey kentinde bulunan Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Savcılık Ofisi, geçen hafta, Myanmar'ın işlediği insanlığa karşı suçlarla ilgili geçen yıl başlatılan ön incelemenin tamamlandığını ve 14 Kasım 2019'da ön inceleme dairesinin verdiği kararın akabinde soruşturmaya başlandığını duyurmuştu.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Arakan'da 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

BM'ye göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

(AA)

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