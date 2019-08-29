G7 Zirvesi kapsamında 168 gözaltı

  • Bist 100
    96718.5
  • Dolar
    5,8470
  • Euro
    6,4593
  • Altın
    287,8770
İstanbul
22 / 29
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Trabzonspor-AEK İLK 11'LER Trabzonspor-AEK İLK 11'LER
Evde çalışma izni geliyor Evde çalışma izni geliyor
İspanya'dan FARC'ın yeniden silahlanma kararına kınama İspanya'dan FARC'ın yeniden silahlanma kararına kınama
Kırklareli'nde tırla motosiklet çarpıştı: 3 yaralı Kırklareli'nde tırla motosiklet çarpıştı: 3 yaralı
"Ülkemizi daha ileri bir gelişmişlik düzeyine hep birlikte taşıyacağız" "Ülkemizi daha ileri bir gelişmişlik düzeyine hep birlikte taşıyacağız"
Leo bebek, tedavisinin ardından taburcu oldu Leo bebek, tedavisinin ardından taburcu oldu
Yüzmek için Sazlıbosna Barajı'na giren kişi boğuldu Yüzmek için Sazlıbosna Barajı'na giren kişi boğuldu
ABD'de 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi ABD'de 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Sevdiği dizi yayından kaldırılınca açlık grevine başladı Sevdiği dizi yayından kaldırılınca açlık grevine başladı
76. Venedik Film Festivali'nde ünlü İspanyol yönetmen ve senarist Almodovar’a özel ödül 76. Venedik Film Festivali'nde ünlü İspanyol yönetmen ve senarist Almodovar’a özel ödül
Ara buluculukla iş davalarında yüzde 90'ın üzerinde başarı Ara buluculukla iş davalarında yüzde 90'ın üzerinde başarı
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı
En düşük memur maaşı Ocak 2020'de ne kadar olacak? Detaylar belli oldu En düşük memur maaşı Ocak 2020'de ne kadar olacak? Detaylar belli oldu
BM'den 'Suriye'de Türkiye'nin meşru güvenlik kaygıları dikkate alınmalı' açıklaması BM'den 'Suriye'de Türkiye'nin meşru güvenlik kaygıları dikkate alınmalı' açıklaması
KADES yoğun ilgi görüyor KADES yoğun ilgi görüyor
Rus turistler Türkiye'nin ilk örtü altı üretimli mangosuna hayran kaldı Rus turistler Türkiye'nin ilk örtü altı üretimli mangosuna hayran kaldı
Uluslararası Bisiklet Festivali Safranbolu'da kortej geçişiyle başladı Uluslararası Bisiklet Festivali Safranbolu'da kortej geçişiyle başladı
KADES nedir, uygulaması nasıl kullanılıyor? 3 günde rekor sayıda indirildi KADES nedir, uygulaması nasıl kullanılıyor? 3 günde rekor sayıda indirildi
Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Galatasaray’ın rakipleri belli oldu Galatasaray’ın rakipleri belli oldu
Jean Michael Seri'nin cezası belli oldu Jean Michael Seri'nin cezası belli oldu
Valilik açıkladı: Kıran-2 Operasyonu sayesinde 2 PKK'lı terörist teslim oldu Valilik açıkladı: Kıran-2 Operasyonu sayesinde 2 PKK'lı terörist teslim oldu
ABD, Afganistan'daki askerlerini azaltıyor ABD, Afganistan'daki askerlerini azaltıyor
"Kapalı Maraş'ın askeri bölge olmasını makul ve mantıklı bulmuyoruz" "Kapalı Maraş'ın askeri bölge olmasını makul ve mantıklı bulmuyoruz"

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

29 Ağustos 2019 Perşembe 18:47:28 | Son Güncelleme: 29 Ağustos 2019 Perşembe 18:49:20

G7 Zirvesi kapsamında 168 gözaltı

Fransa'nın güneybatısındaki Biarritz kentinde 24-26 Ağustos'ta düzenlenen G7 Zirvesi kapsamında 168 kişi gözaltına alındı.

Bayonne Savcısı Samuel Vuelta-Simon, basına yaptığı açıklamada, zirve çerçevesinde Biarritz'in yakınlarındaki Bayonne, Urrugne ve Hendaye kentlerinde toplamda 168 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Vuelta-Simon, gözaltına alınanlardan 50 kadar kişinin aralık ayına kadar mahkemeye çıkarılacağını kaydetti.

45. G7 Zirvesi, Fransa'nın ev sahipliğinde 24-26 Ağustos'ta Biarritz'de düzenlenmişti.

Zirve karşıtı eylemciler zirve sırasında Biarritz çevresinde gösteriler düzenlemişti. Protestocular Urrugne, Hendaye ve Bayonne kentlerinde eylem yapmıştı.

Bayonne'da polis, çeşitli maddeler atan göstericilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etmişti. Urrugne'de de yolda blokaj eylemi yapıldığı sırada göstericilerle polis arasında çıkan olaylarda 17 kişi gözaltına alınmış ve 4 polis hafif yaralanmıştı.

Zirvede yoğun güvenlik ve adli önlemleri alınmıştı. Özellikle terör saldırısı ihtimaline karşı zirve boyunca 13 bin 200 polis ve jandarmanın yanı sıra 450 itfaiye eri görev yapmıştı. 300 kişinin gözaltında tutulabileceği karakol, 70 avukat ve 17 savcı hazır bulundurulmuştu.

AA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ