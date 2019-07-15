Fransızların parasıyla ıstakoz keyfi
Çevre Bakanı De Rugy'nin, devlet bütçesiyle konuklarına, dev ıstakozların bulunduğu ziyafetler verdiği ortaya çıktı.
Fransa, ıstakoz skandalıyla çalkalanıyor. Çevre Bakanı François De Rugy ve eşi Severine De Rugy, 2017-2018 yılları arasında misafirlerini ağırladığı, 10 pahalı şahsi akşam yemeğini devlete ödetti. Ziyafetlerde 500 euro’luk şarapların ve pahalı dev ıstakozların olması dikkat çekti.
'BEN YEMEDİM' DEDİ
Bu yemekler için meclis mutfağı ve çalışanlarının kullanılması, büyük tepki topladı. İddiaları reddeden bakan, bu yemeklerin özel değil ‘iş’ için olduğunu söyledi. Muhalefet partileri, De Rugy’nin istifasını istedi. Bakan bu çağrıları geri çevirerek “Istakozları ben yemedim” dedi.
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