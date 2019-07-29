Fransız pasaport çetesine baskın

Le Parisien gazetesinin haberine göre, 7 erkek ve bir kadın, Paris ve Nice’te yapılan özel operasyonla yakalandı. 6 kişi tutuklanırken, 2 kişiyse adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Çetenin, pasaportların tanesini 500 euro’ya Türkiye ve Yunanistan’daki göçmenlere sattığı belirtildi. Soruşturmada şu ana kadar çete üyelerinin 500 pasaport sattığının ortaya çıkarıldığı, fakat gerçek sayının ‘4 kat fazla’ olabileceği ifade edildi.