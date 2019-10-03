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03 Ekim 2019 Perşembe 10:23:33 | Son Güncelleme: 03 Ekim 2019 Perşembe 10:25:16

Fransız Le Monde yazdı: Türkiye eski dengeleri bozuyor

Fransa'nın önde gelen yayın organlarından Le Monde Gazetesi, Türkiye'nin ABD ve küresel dengeler açısından önemini irdeledi. Ankara'nın çok yönlü bir dış politika uyguladığına dikkat çeken Fransız gazete, analizinde kendi ulusal çıkarları için gerektiğinde güç kullanması, yeni müttefikler edinmesi ve küresel düzenin işleyişini tartışmaya açması nedeniyle eski dengeleri bozan bir ülke konumuna geldiği vurguladı. Ayrıca Le Monde, Türkiye'nin artık küresel arenada sesinin daha çok duyulduğunu belirtti.

"Türkiye imkanlarının farkında ve zaman zaman güç kullanarak kendi çıkarlarını koruyor"

Fransız Le Monde gazetesi, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemlerini satın alması, hatta sevkiyatların da başlaması nedeniyle ABD ile Türkiye arasında gerginlik yaşandığını vurgulayarak, Türkiye'nin NATO'dan ayrılacağı korkusunun ayyuka çıktığını yazdı.

TÜRKİYE 2. DÜNYA SAVAŞI'NDAN BERİ BATI'YA YAKIN DURUYORDU AMA...

Türkiye'nin 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana Batı ile yakın ilişki kurmasına rağmen, kesinlikle öngörülebilir bir müttefik olmadığı öne sürülen haberde, 1974'teki Kıbrıs Barış Harekatı ve 2003 yılındaki Irak tezkeresinin TBMM'den geçmemesine işaret edilerek, ABD ile ihtilafların aslında daha önce birçok kez ön plana çıktığı ifade edildi.

ABD İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR ÜLKE

Haberde ayrıca, Türkiye'nin Boğazları kontrol etmesi, NATO'da ordusu en büyük 2. ülke konumunda bulunması, NATO'daki tek müslüman ülke olması ve İncirlik Üssü gibi nedenlerle ABD için ne kadar önemli bir ülke olduğunun altı çizildi.

TÜRKİYE KENDİ İMKANLARININ FARKINDA VE ZAMAN ZAMAN GÜÇ KULLANARAK KENDİ ÇIKARLARINI KORUYOR

ABD ile anlaşmazlıkların zaman zaman çok fazla öne çıkmasına rağmen Türkiye'nin 'köprüleri yakma' niyetinde olmadığını vurgulayan Le Monde, Ankara'nın kendi gücünün ve imkanlarının farkında olduğunu ve kendi çıkarlarını güç kullanarak ön planda tuttuğunu ifade etti.

ANKARA RUSYA'YI 'DÜŞMAN' OLARAK GÖRMÜYOR

Türkiye-Rusya ilişkilerini de irdeleyen Le Monde, iki ülke arasındaki diyaloğun, kısa vadede Suriye krizinin geleceğine ve çözüm için gerçekleştirilen müzakerelere paralel olarak seyredeceğini öne sürerek, "Türkiye Batılı müttefiklerinin aksine Rusya'yı düşman ya da tehdit olarak görmüyor. İki ülkenin de işbirliğine duyduğu karşılıklı ilgi sebebiyle, ilişkilerin tamamen kopması şeklinde bir senaryo olası değil" ifadelerini kullandı.

RUSYA İÇİN SURİYE'DE KİLİT MÜTTEFİK

Gazete ayrıca, Türkiye'nin Suriye'de Rusya için kilit müttefik olmayı sürdüreceğini belirtti.

TÜRKİYE ESKİ DENGELERİ BOZAN BİR ÜLKE HALİNE GELDİ

Haberde, taktiksel sorunlar yaşama ihtimali bulunmasına rağmen, Türkiye'nin bölge politikası açısından Rusya'yı ABD'ye göre daha az zararlı gördüğü belirtilirken, bununla bağlantılı olarak Türkiye'nin uluslararası arenada sesini duyuran ve eski dengeleri bozan bir ülke olduğu vurgulandı

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