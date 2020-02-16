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16 Şubat 2020 Pazar 23:01:03 | Son Güncelleme: 16 Şubat 2020 Pazar 23:01:51

Fransız kanalından 'Rusya destekli Suriye ordusu İdlib'i düşürmek için saldırıyor' haberi

Fransız televizyon kanalı France 2'de yayımlanan haberde, "Sokak sokak, tepe tepe Rusya'nın havadan desteklediği Suriye ordusu, İdlib'i düşürmek için son saldırısını başlattı." ifadesi kullanıldı.

Fransız televizyon kanalı France 2, "Suriye: Bashar Al-Assad'ın (Beşşar Esed) İdlib'i tekrar ele geçirmesi" başlıklı bir haber yayımladı.

Moskova tarafından desteklenen Esed güçlerinin, muhaliflerin "son kalesi İdlib'deki" ilerleyişinden bahsedilen haberde, France 2 muhabirlerinin bu ilerleyişi ve sonuçlarını gözlemlediği aktarıldı.

Suriye rejimine ait birliklerin eşlik ettiği muhabirler, haberde, muhaliflerin Esed güçlerine direndiğini ifade etti.

Haberde, "Sokak sokak, tepe tepe Rusya'nın havadan desteklediği Suriye ordusu, İdlib'i düşürmek için son saldırısını başlattı." ifadesine yer verildi.

"Suriye güçlerinin hedefinin, İdlib'de muhaliflerin kontrolündeki alandan geçen otoyolu tekrar ele geçirmek olduğu" belirtilen haberde, sadece birkaç ayda rejim ordusunun ve müttefiklerinin "önemli bir ilerleme" kaydettiği bildirildi.

Haberde, bu ilerlemenin, İdlib kentindeki 3 milyon nüfusun da yerlerinden olma tehlikesiyle karşı karşıya bıraktığı kaydedildi.

Astana anlaşmaları ve Soçi mutabakatına uymadılar
Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib, neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların kalesi niteliğinde bulunuyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran'ın katıldığı, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 adet "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu. Ancak rejim ve İran destekli teröristler, ateşkes ilanıyla durumun muhafaza edilmesinin kararlaştırıldığı 4 bölgeden 3'ünü, Rusya'nın hava desteği sayesinde ele geçirdi ve İdlib'e yoğunlaştı.

Rejim güçlerinin Eylül 2018'de askeri yığınağa hız vermesi üzerine Türkiye ve Rusya, 17 Eylül 2018'de ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı. Saldırılarına kısa bir aradan sonra yeniden başlayan rejim güçleri, Mayıs 2019'da bölgeyi tümüyle ele geçirmek için kara operasyonu düzenledi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 10 Mayıs 2019'da yaptığı açıklamada, rejim unsurlarının, İdlib'in güneyine yönelik artan saldırı ve tacizlerinin 6 Mayıs'tan itibaren kara harekatına dönüştüğüne dikkati çekmişti. Rejim ve destekçileri, bu tarihten itibaren Kefrenbude, Han Şeyhun, Maraatinüman, Serakib gibi büyük ilçelerin yanı sıra İdlib'in güneyi ve güneydoğusu, Hama'nın kuzey ve doğu kırsalı ile Halep'in güney ve batı kırsalında çok sayıda yerleşimi, yoğun topçu ve hava saldırıları neticesinde ele geçirdi.

Soçi mutabakatından bu yana rejim ve destekçilerinin İdlib'e saldırılarında 1800'den fazla sivil can verdi. Ocak 2019'dan bu yana ise Suriye-Türkiye sınırı yakınlarına göç edenlerin sayısı 1 milyon 794 bine ulaştı.

AA

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