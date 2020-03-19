Fransız doktorlar da aynı bulguya ulaştı: Sıtma ilacı Covid-19 tedavisinde işe yarıyor

Testleri yürüten Profesör Didier Rault ilk deneylerin başarı gösterdiğini açıkladı. Doktor Rault, 24 koronavirüs hastasının deneysel tedaviyi kabul ettiğini belirterek 6 gün içerisinde yüzde 75'inin virüsten kurtulduğunu bildirdi. Klorokin verilmeyen hastaların ise yüzde 90'ı hala virüsle mücadele ediyor.

İLAÇLAR UCUZ

Euronews'ten Sertaç Aktan'ın haberine göre hastanede gerçekleştirilen klinik deneyler için sağlık otoriteleri onay verirken, sıtma ilaçlarının ucuz olduğu kaydediliyor.

İKİ FARKLI ÜLKEDEN DE AYNI HABERLER GELMİŞTİ

Son birkaç gündür başta sıtma ilacı olmak üzere antiviral kullanılan deneysel tedavilerde aynı sonuçlar Avustralya ve Hindistan'dan da gelmişti.

AŞI ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Öte yandan koronavirüse karşı farklı önlemler alan ülkelerde, farklı bilim kuruluşları aşı üzerinde çalışıyor.

İLK AŞI AMERİKA'DA DENENDİ

Amerika'nın Washington eyaletinin Seattle kentindeki Kaiser Permanente Washington Araştırma Enstitüsü'nde görev yapan bilimadamları ilk aşıyı geliştirdi ve denedi.

İlk aşı 43 yaşındaki gönüllü Jennifer Haller'e yapılırken, üç kişinin de sırada olduğu, toplamdaysa 45 gönüllüye birer ay arayla iki doz aşı uygulanacağı bilgisi verildi.