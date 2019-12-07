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07 Aralık 2019 Cumartesi 14:45:23 | Son Güncelleme: 07 Aralık 2019 Cumartesi 14:46:10

Fransız cankurtaran: AA Foto Muhabiri Yalçın'ın gözüne plastik el bombası isabet etti

AA Foto Muhabiri Mustafa Yalçın'a ilk müdahaleyi yapanlardan cankurtaran Ronan Pacs, "Mustafa'ya plastik el bombasından iki parça isabet etti. İki parça arka arkaya isabet etti. Bundan eminim." dedi.

Paris'teki emeklilik reformu protesto gösterilerini yakından takip ederken gözünden yaralanan AA Foto Muhabiri Mustafa Yalçın'a ilk müdahaleyi yapan, olayın görgü tanığı cankurtaran Ronan Pacs, Fransız polisinin plastik el bombası kullandığını söyledi.

Alanda çok sayıda gazeteci olduğunu ifade eden Pacs, "Olay çıkaranlar, kırıp dökenler alanda değildi. 'Siyah maskeli' eylemci pek görmedim." diye konuştu.

Olay yerinde sağlık ekiplerinin Mustafa Yalçın'ın yanına gittiğini gördüğünü aktaran Pacs, "Mustafa birden yere düştü. Mustafa'ya karşı 'DMP' adı verilen ve protestolarda göstericileri dağıtmak için atılan plastik el bombası kullanıldı." açıklamasında bulundu.

Pacs, polisin kullandığı plastik el bombasının önce yere düştüğünü ardından da havaya doğru fırladığını ve patladığını belirtti.

Plastik el bombasına yakın olan kişilere atışın hızı nedeniyle çok daha güçlü etki ettiğini dile getiren Pacs, "Yalçın'da yaşanan sorun da bu oldu. Plastik el bombasının parçaları önce maskesine isabet etti ve böylelikle gelen ilk güçlü darbede maskenin camı kırıldı ve maalesef doğrudan gözünden yaralandı." dedi.

"Olay yeri tedavi alanına döndü"

Pacs, Mustafa Yalçın'ın yaralandığı ana tanıklık ettiğini belirterek, "Bir cankurtaran olarak olayları teknik yönüyle ele alabilirim. Bu konuda uzmanlığım var. Mustafa'ya plastik el bombasından iki parça isabet etti. İki parça arka arkaya isabet etti. Bundan eminim." ifadelerini kullandı.

Olay anında ateşe verilen kamyona yaklaşmak isteyen gazetecileri uzaklaştırmaya çalıştığını anlatan Pacs, olay yerinde gaz şişelerinin bulunduğunu belirterek "Daha büyük bir trajedinin yaşanmaması için yakında duran kişileri uzaklaştırmak için çaba sarf ediyordum. Gaz şişelerinin patlaması durumunda ölebilirdim." diye konuştu.

Yalçın'ın yere düştüğünü görür görmez yanına gittiğini kaydeden Pacs, sağlık ekiplerinin Yalçın'a anında müdahale ettiğini aktardı.

Pacs, "Yalçın'ın gözünde çok kan vardı. Gözündeki kanı temizlemeye çalıştım ve maalesef o anda gözünün yaralandığını ve kurtarılmasının çok zor olduğunu gördüm. Gözünün üzerine kompres koyduk. Gözlerini sardık." dedi.

Yalçın'ın yaralanmasının ardından meydanda durumun çok daha kötüleştiğine işaret eden Pacs, "Sonradan bulunduğumuz yer, çok sayıda yaralı olduğu için adeta bir tedavi alanına dönüştü. 16 Mart'tan bu yana böyle bir tablo görmemiştim. Gerçekten çok trajik bir gündü." dedi.

Yalçın'ın yaralanması

Paris'teki emeklilik reformu protesto gösterilerini yakından takip ederken gözünden yaralanan Yalçın, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Cochin Hastanesi'ne kaldırıldı ve yaklaşık 6 saat süren bir ameliyat geçirdi.

Doktorlar, Yalçın'ın hastanede müşahede altında tutulduğunu bildirdi.

Başta Paris'te olmak üzere Fransa'daki emeklilik reformunu protesto eden on binlerce gösterici ile polis arasında yer yer arbedeler yaşanmıştı.

Göstericilerin çevreye zarar ve bazı araçları ateşe vermesi sonucu polis müdahalede bulunmuş ve Yalçın'ın yanı sıra iki gazeteci daha yaralanmıştı.

Fransız polisinin şiddet bilançosu ağır

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak başlayan, zamanla Macron yönetimine karşı isyan ve öfkeye dönüşen sarı yeleklilerin eylemlerindeki polis şiddetinin bilançosu, ülkedeki güvenlik güçlerinin şiddete meyilli olduğunu ve orantısız güç kullandığını ortaya koyuyor.

Fransa'da son 1 yılda düzenlenen gösterilerde polis müdahalesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirirken, 26 kişi gözünü kaybetti, 5 kişinin eli koptu ve yaklaşık 500 kişi yaralandı.

(AA)

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