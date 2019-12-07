Fransız askerinden teröristlere eğitim

Terör örgütü PKK/YPG’nin en büyük destekçilerinden biri olan Fransa, Suriye’deki teröristlere askeri eğitim vermeye devam ediyor. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, örgüt işgali altındaki Deyrizor ilinde bulunan “Ömer” petrol sahasında konuşlu Fransız topçu birlikleri, önceki gece PKK/YPG’li teröristlere topçu atışı eğitimi verdi. Yaklaşık 5 saat süren atışların yol açtığı patlama sesleri, bölge halkında korkuya neden oldu. Fransa’nın, Deyrizor, Haseke ve Rakka illerinde 4 askeri noktada, yaklaşık 200 askeri bulunuyor. Fransızlar, konuşlandıkları askeri noktaların tümünü ABD askerleriyle ortak kullanıyor.