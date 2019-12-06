Fransa'yı kilitleyen grev 2'nci gününde! Bugün açıklayacaklar

Fransa'nın son yıllarda gördüğü en büyük genel grev bugün ikinci gününde. Çok sayıda sektörden işçiler emeklilik reformuna karşı grevde. Perşembe günü düzenlenen protestolara en az 800 bin kişi katıldı. Protestolar bazı kentlerde şiddet olaylarına yol açtı.

Ülke genelindeki ulaşımın yanı sıra Paris içindeki toplu taşıma sistemleri de grev nedeniyle durma noktasına geldi. Metro ve otobüs işçileri en az Pazartesi gününe kadar işe başlamayacaklarını açıkladı.

Diğer sendikaların ise grevin geleceği hakkında bugün planlarını açıklaması bekleniyor.

İLK GÜN NELER OLDU?

Fransız polisi ülke genelinde 800 bin, başkentte ise 65 bin kişinin protestolara katıldığını açıkladı.

CGT sendikası ise ülke genelindeki sayının 1,5 milyon olduğunu söyledi.

Turistlerin uğrak noktalarından olan Eyfel Kulesi de dün kapılarını kapattı.

Paris'te bazı protestocular çevreye zarar verdi, kolluk kuvvetleri 71 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Başkentin yanı sıra Nantes, Bordeaux ve Rennes kentlerinde de protestocularla polis arasında çatışma çıktı.

ULAŞIM NASIL ETKİLENDİ?

Fransa'nın ulusal demiryolu şirketi bölgesel trenlerinin yüzde 90'ının iptal edildiğini açıkladı. Paris metrosu ise 16 hattından 11'ini kapatmak zorunda kaldı. Yüzlerce uçuş iptal edildi.

(BBC TÜRKÇE)