Fransa'nın silahları 'Yemen'de kullanılıyor' iddiası

Fransa yönetiminin Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirliklerine (BAE) sattığı silahların Yemen'de kullanıldığı iddia edildi.

Kamu yayıncısı Radio France ve Disclose internet sitesinin haberinde, Savunma Bakanlığın bünyesindeki Askeri İstihbarat Şubesi'ne ait 25 Eylül 2018 tarihli gizli bir belgeye dayanılarak Fransa yönetiminin Suudi Arabistan ve BAE'ye sattığı silahların Yemen'de Husilere karşı kullanıldığı öne sürüldü.

Bu belgede Yemen'de kullanılan silahlarla ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı belirtildi. Yemen'de Fransızlara ait 48 "Caesar" topunun kullanıldığı bölgelerde Mart 2016 ile Aralık 2018 arasında meydana gelen 52 saldırıda 35 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yemen'de aynı zamanda 70 Fransız savaş uçağının ve Fransa'nın 1990'lı yıllarda BAE'ye sattığı savaş tankının da kullanıldığı kaydedildi.

Belgede Yemen'de en çok hava saldırılarının can kaybına neden olduğu ve "Riyad'ın Mart 2015'ten bu yana Husilerin elinde tuttuğu topraklarda yoğun hava saldırıları düzenlediği, bu saldırıların sayısının 2015'ten bu yana 24 bin olarak belirlendiği" vurgulandı. Suudi Arabistan'ın Yemen'de bu hava saldırılarını düzenlenmek için kullandığı savaş uçaklarının Fransız teknolojisi ile donatıldığı ve bunun Fransız şirketi Thales tarafından üretildiği bildirildi.

Fransız devletinin Suudi Arabistan'a silah satmaya devam ettiğini ve 2023'e kadar bu ülkeye 147 savaş topu teslim edeceği belirtildi.

Söz konusu belgenin 3 Ekim 2018'de düzenlenen Yemen konulu Sınırlı Savunma Konseyi toplantısında Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ve Savunma Bakanı Florence Parly'ye iletildiği bildirildi.

Le Drian, 13 Şubat'ta Ulusal Meclis'te yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan Hava Kuvvetlerine hiçbir şey vermediklerini ifade etmişti.

Parly de 20 Ocak'ta France Inter radyosunda, Fransız silahların Yemen'de kullanılmadığını söylemişti.