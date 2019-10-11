Fransa'dan skandal Türkiye'ye yaptırım açıklaması

Türkiye'nin teröristlerle mücadelesi zoruna giden Fransa, AB'yi harekete geçirme derdinde. Fransa, gelecek hafta yapılacak Avrupa Birliği (AB) Zirvesi'nde Suriye'nin kuzeyine başlattığı operasyon nedeniyle Türkiye'ye uygulanabilecek olası yaptırımların görüşüleceğini açıkladı.

Fransa'nın Avrupa İlişkileri'nden Sorumlu Devlet Bakanı Amelie de Montchalin Fransız Inter radyosuna yaptığı açıklamada, "Suriye dolayısıyla Türkiye'ye bir yaptırım uygulanması konusu gelecek hafta Avrupa Konseyi'nde görüşülecek. Açıkça bu konu masada olacak" dedi.

MACRON TERÖRİSTLERE DESTEK SÖZÜ VERMİŞTİ

Haddini aşan sözler sarf eden Macron Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a karşı mücadelede terör örgütü YPG/PKK ile dayanışma halinde olduklarını ve kendilerine her türlü desteği vereceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada, Türkiye'nin Suriye'deki olası operasyonu konusunda Fransa'nın endişeli tavrının değişmediği bildirildi.