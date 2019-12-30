  • Bist 100
    114754
  • Dolar
    5,9479
  • Euro
    6,6674
  • Altın
    289,2550
İstanbul
3 / 8
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Meteoroloji'den uyarı! Kar ve yağış alarmı Meteoroloji'den uyarı! Kar ve yağış alarmı
Fransa'dan skandal Libya adımı! Macron darbeci Sisi ile görüştü Fransa'dan skandal Libya adımı! Macron darbeci Sisi ile görüştü
Cezaevinden izinli çıkıp eşini 20 yerinden bıçakladı Cezaevinden izinli çıkıp eşini 20 yerinden bıçakladı
Avukat Mehmet Ali Alan'dan 'Mansur Yavaş FETÖ'ye usulsüz arsa sattı' iddiası Avukat Mehmet Ali Alan'dan 'Mansur Yavaş FETÖ'ye usulsüz arsa sattı' iddiası
BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
Avukat Mehmet Ali Alan'dan 'Mansur Yavaş FETÖ'ye usulsüz arsa sattı' iddiası Avukat Mehmet Ali Alan'dan 'Mansur Yavaş FETÖ'ye usulsüz arsa sattı' iddiası
Nöbetçi noter uygulamasıyla 598 bin 872 işlem yapıldı Nöbetçi noter uygulamasıyla 598 bin 872 işlem yapıldı
Ünal Karaman'dan ilk açıklama Ünal Karaman'dan ilk açıklama
Katil, sağlık müdürü ve doktor eşini öldürmüştü! Bir gerçek daha ortaya çıktı Katil, sağlık müdürü ve doktor eşini öldürmüştü! Bir gerçek daha ortaya çıktı
Başkan Erdoğan: Moldova'daki FETÖ okullarının Türkiye Maarif Vakfı'na devredilmesini bekliyoruz Başkan Erdoğan: Moldova'daki FETÖ okullarının Türkiye Maarif Vakfı'na devredilmesini bekliyoruz
ABD basını dünyaya böyle duyurdu: Cephede işler değişecek ABD basını dünyaya böyle duyurdu: Cephede işler değişecek
Başkentte ulaşıma yılbaşı düzenlemesi Başkentte ulaşıma yılbaşı düzenlemesi
Selin, başından vurulmuş olarak ölü bulundu! Selin, başından vurulmuş olarak ölü bulundu!
2019 İcra soruları ve cevapları yayınlandı 2019 İcra soruları ve cevapları yayınlandı
2019 Adalet Bakanlığı sınavları soruları ve cevapları yayınlandı 2019 Adalet Bakanlığı sınavları soruları ve cevapları yayınlandı
Antalya'da kalp hastası evine 50 metre kala öldü Antalya'da kalp hastası evine 50 metre kala öldü
THY tarihi İpek Yolunun başlangıç noktası Xi'an'ı uçuş ağına ekledi THY tarihi İpek Yolunun başlangıç noktası Xi'an'ı uçuş ağına ekledi
'Naim: Cep Herkülü' filmi 2 Ocak'ta Avrupa'da vizyona girecek 'Naim: Cep Herkülü' filmi 2 Ocak'ta Avrupa'da vizyona girecek
Eşi tarafından öldüresiye dövülen Elif, o anları anlattı Eşi tarafından öldüresiye dövülen Elif, o anları anlattı
Filistin Başbakanı: İsrail'in kesinti kararı, bizi yeniden mali krize sokuyor Filistin Başbakanı: İsrail'in kesinti kararı, bizi yeniden mali krize sokuyor
İsrail 50 adet F-35 daha istiyor İsrail 50 adet F-35 daha istiyor
Rusya Libya'da siyasi diyaloğun başlatılmasını istiyor Rusya Libya'da siyasi diyaloğun başlatılmasını istiyor
Hafter safındaki kirli ittifak Hafter safındaki kirli ittifak
Yerli otomobil uluslararası alandaki rakipleriyle karşılaştırıldı Yerli otomobil uluslararası alandaki rakipleriyle karşılaştırıldı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

30 Aralık 2019 Pazartesi 20:59:38 | Son Güncelleme: 30 Aralık 2019 Pazartesi 21:19:06

Fransa'dan skandal Libya adımı! Macron darbeci Sisi ile görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de dengeleri değiştiren Libya adımı sonrası skandal bir görüşmeye imza attı. Macron, darbeci Abdulfettah el Sisi ile Libya mutabakatını konuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de dengeleri değiştiren Libya adımı sonrası skandal bir görüşmeye imza attı. Macron, darbeci Sisi ile Libya mutabakatını konuştu.

SKANDAL AÇIKLAMA
Fransız cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre iki lider telefon görüşmesinde Libya'da çatışmaların yükselmesinin getireceği riskleri ele aldı. Macron ve Sisi tüm Libyalı ve uluslararası aktörlere temkinli davranma çağrısında bulundu.

Macron ve Sisi'nin Türkiye'nin Libya ile yaptığı deniz mutabakatı anlaşmasının uluslararası deniz hukukuna aykırı olduğu konusunda hemfikir oldukları bildirildi.

DARBECİ SİSİ DARBECİ HAFTER DESTEKLİYOR
Libya'da Katar ve Türkiye Birleşmiş Milletler tarafından meşru kabul edilen Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni desteklerken Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır, Hafter'le ittifak halindeki Tobruk hükümetini destekliyor.

Takvim

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ