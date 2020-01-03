Fransa'da şok anlar! Polis saldırganı vurdu

Fransız televizyonu BFM, başkent Paris'te polisin bir kişiyi vurduğunu duyurdu. Söz konusu erkeğin, birçok kişiyi bıçaklamaya çalıştığı bildiriliyor.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen bıçaklı saldırıda 4 kişi yaralanırken, saldırgan, polis tarafından öldürüldü.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen bıçaklı saldırıda 4 kişi yaralandı.

Fransız basınındaki haberlere göre, Paris'in banliyölerinden Villejuif'te bıçaklı saldırıyı düzenleyen saldırgan, polis tarafından ölü ele geçirildi.

Yerel saatle 14.00 sıralarında gerçekleşen saldırıda, ilk belirlemelere göre biri ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı. Olay yerinde güvenlik önlemleri alındı.

Öte yandan İçişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Laurent Nunez olay yerine gitti.

AA