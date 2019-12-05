Fransa'da Macron'un emeklilik reformuna karşı milyonlarca işçi greve gidecek
Fransa'da daha geç yaşta emekli olma veya emeklilik maaşlarında düşüş tercihiyle karşı karşıya bırakılan milyonlarca işçi bugün genel greve gidiyor
Aralarında polisler, hukukçular ve havalimanı çalışanlarının da bulunduğu milyonlarca işçinin greve gitmesi nedeniyle eğitim, ulaşım, çöp toplama ve sağlık hizmetleri gibi hayatın pek çok alanında aksamalar yaşanması bekleniyor.
Fransa'nın son yıllardaki en büyük genel grevi, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un getirmek istediği puan bazlı emeklilik sisteminin sendikalar tarafından kabul görmemesi üzerine örgütleniyor.
Bugün başlayacak grevin bir günden fazla süreceği öngörülüyor. Bazı sendikalar Macron emeklilik reformunu geri çekene kadar greve devam edeceklerini belirtiyor.
Konuyla ilgili yapılan bir ankette greve desteğin yüzde 69 oranında olduğu, en büyük desteğin de 18-34 yaş grubu tarafından verildiği tespit edildi.
BBC Türkçe
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