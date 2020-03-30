30 Mart 2020 Pazartesi 20:30:30 | Son Güncelleme: 30 Mart 2020 Pazartesi 20:45:15
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 24'e yükseldi
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 418 artarak 3 bin 24'e yükseldi
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 418 artarak 3 bin 24'e yükseldi. Öte yandan Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) geçen ay Mulhouse kentindeki Evanjelik Kilisesi'nde yapılan ayinlerden yayıldığını kabul etti.
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