Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 24'e yükseldi

Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 418 artarak 3 bin 24'e yükseldi. Öte yandan Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) geçen ay Mulhouse kentindeki Evanjelik Kilisesi'nde yapılan ayinlerden yayıldığını kabul etti.