Fransa'da korona virüs nedeniyle ölü sayısı bin 331'e yükseldi

Çin'de ortaya çıkan ve hızla Avrupa'ya sıçrayan ölümcül korona virüs nedeniyle Fransa'da bilanço artıyor. Ülkede günlerdir devam eden sokağa çıkma yasağına rağmen ölü ve vaka sayısı artmaya devam ediyor. Ülke genelinde son 24 saat içinde 231 kişinin hayatını kaybettiği, ölü sayısının bin 331'e ulaştığı açıklandı. Toplam vaka sayısının ise 25 bin 233'e yükseldiği belirtildi.

Fransa Sağlık Direktörü Jerome Salomon 3 bin 900 kişinin iyileşip hastaneden taburcu olduğunu belirterek, "Kriz uzun, önümüzdeki günler de zor olacak" dedi.

AA