Fransa'da korkunç olay: Av köpekleri hamile kadını öldürdü

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Fransa'nın kuzeyinde Viller-Cotterets kentinde yaşanan korkunç olayda 29 yaşındaki hamile bir kadın, av köpeklerinin saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti.

Paris'in 90 km kuzey batısında meydana gelen olay ülke gündemini sarsarken, genç kadının cesedinin cumartesi günü bulunduğu ortaya çıktı.

İngiltere merkezli yayım yapan The Guardian gazetesinde yer alan habere göre, 29 yaşındaki genç kadın başından ve vücudunun bir çok yerinden ısırılarak hayatını kaybetti.

Köpek saldırılarına ilişkin polis soruşturma başlatırken, av köpeklerine yönelik düzenleme ülke gündemine tekrar geldi.

Paris merkezli avcılık derneklerinin açıklamalarına göre ise, ülke içerisinde 30 bin av köpeği bulunuyor ve bu köpekler her koşulda insana itaat etmek için eğitiliyor.