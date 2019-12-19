Fransa'da kaos büyüyor! doktorlar da sokağa indi
Ülke tarihinin en geniş kapsamlı grevlerinden birinin yaşandığı Fransa’da, kaos her geçen gün daha da büyüyor.
Eğitimden ulaşıma kadar birçok sektöre yayılan kitlesel greve şimdi de sağlık görevlileri katıldı. Sokağa inen 660 doktor, “Kamu hastanesi ölüyor” başlığı altında bildiri yayımlayarak, Macron hükümeti tarafından dayatılan zorlayıcı uygulamaların gevşetilmemesi halinde toplu olarak istifa edeceklerini duyurdu. Doktorlar ayrıca, hükümetin 2020’yılında sağlık sistemi için ayırdığı 300 milyon euro’luk ek yardımı az bularak 1,3 milyar euro’ya çıkarılmasını talep etti.
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