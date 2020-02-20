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20 Şubat 2020 Perşembe 21:08:54 | Son Güncelleme: 20 Şubat 2020 Perşembe 21:10:33

Fransa'da emeklilik reformu protesto edildi

Fransa'da emeklilik reformu protestoları devam ediyor.

Reformun geri çekilmesi konusunda ısrar eden eylemciler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimi ve reforma karşı slogan attı, pankartlar taşıdı.

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı ve sarı yeleklilerin de katıldığı gösteri olaysız sona erdi.

Sendikalara göre Paris'teki eyleme 50 bin kişi katıldı.

Ülkenin çeşitli kentlerinde de gösteriler düzenlendi.

Pazartesi günü Ulusal Meclis'te görüşülmeye başlanan emeklilik reformunun 3 Mart'ta oylanması bekleniyor.

EMEKLİLİK REFORMU NE ÖNGÖRÜYOR?

Fransızların yüzde 75'inin geri çekilmesini veya üzerinde değişiklik yapılmasını istediği emeklilik reformu, memur ve işçi ayrımını ortadan kaldırmayı öngörüyor.

Reforma göre emeklilik sistemi tek bir düzen getirilecek, çeşitli sektörlere tanınan ayrıcalıklar ve 42 emeklilik türü peyderpey kaldırılacak.

Emeklilik yaşının 62 olarak kalması ancak işçilerin tam maaş almak için 64 yaşına kadar çalışması öngörülen reforma göre, 1975'ten önce doğanlar yeni sistemden etkilenmeyecek.

Reformda, emeklilik maaşının çalışma süresince elde edilen puan sayesinde hesaplanacağı belirtiliyor. Ayrıca emeklilik maaşının en az 1000 avro olması öngörülen reformun 2022 yılı itibarıyla uygulanması bekleniyor.

Hükümet, bu reformun Fransızların lehine olacağını, halk ise reformun uygulanması halinde emeklilik maaşının düşeceğini savunuyor.

REFORM TEPKİSİ

Paris başta olmak üzere ülke genelinde reforma karşı 5 Aralık'tan bu yana farklı günlerde yüz binlerce kişinin katıldığı birçok gösteri düzenlenmişti. Sarı yeleklilerin eylemlerinde olduğu gibi reform karşıtı protestolarda da polisin gazetecilere ve eylemcilere uyguladığı şiddet tartışma yarattı.

Zaman zaman şiddete dönüşen eylemlerde AA foto muhabirleri Mustafa Yalçın ve Dursun Aydemir'in yanı sıra 2 gazeteci, polisin müdahalesi sonucu yaralanmıştı. Ayrıca gösterilerde 16'sı polis 36 kişi yaralanmış ve 85 kişi gözaltına alınmıştı

Reforma karşı yapılan grevler nedeniyle de ulaşım, sağlık ve kamu hizmetlerinde aksamalar yaşanmış, özellikle Paris'te günlük hayat felç olmuştu

AA

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