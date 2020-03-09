09 Mart 2020 Pazartesi 08:47:51 | Son Güncelleme: 09 Mart 2020 Pazartesi 08:50:46
Paris'te camide silahlı saldırı: 1 yaralı
Avrupa'daki İslamofobi'nin en yoğun yaşandığı Fransa'da camiye silahlı saldırı gerçekleştirildi. Fransa'nın başkenti Paris'te, camiye giren silahlı saldırganın ateş açması sonucu 1 kişiyi ağır yaralandı.
Fransa'nın başkenti Paris'te, camiye giren silahlı saldırganın ateş açması sonucu 1 kişiyi ağır yaralandı.
Fransız basınında yer alan haberlerde, başında kask bulunan silahlı saldırganın Paris'te camiye girerek ateş açması sonucu 1 kişinin ağır yaralandığı belirtildi.
Şüphelinin, saldırının ardından motosikletle olay yerinden kaçtığı ifade edildi.
Olaya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
(AA)